Em novembro, Milão, capital do panetone, com a Copa do Mundo

Nos últimos 24 confeiteiros para chefs tradicionais e 18 para chocolate

Milão em 4 de agosto. (Askanews) – Milão sediará a terceira edição da Copa do Mundo de Panetone no Delle Stellen Palace de 4 a 6 de novembro de 2022, com três dias dedicados ao bolo fermentado nascido à sombra de Madonnina.



Para desafiar uns aos outros confeiteiros de todo o mundo que passaram nas seleções nacionais da Itália, França, Espanha, Suíça, Portugal, Estados Unidos, Romênia, Ásia, Bélgica, América do Sul e Austrália e que estarão presentes em Milão triunfarão para o título de Melhor Panetone 2022. 24 confeiteiros chegaram à final da categoria “Panettone Tradicional” e 18 para a categoria “Panettone de Chocolate”, que será avaliada por um júri internacional de profissionais.





Durante 2022, o Panetone World Cup organizou seleções nacionais em vários países em colaboração com grandes empresas de pastelaria como Bruno’s Backery em Nova Iorque, Levain Escola de Panificação de Rogerio Shimura em São Paulo, Brasil ou Championnat de France. du Panettone, Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona EPGB. Na Itália, pela primeira vez, as seleções foram organizadas pelo Panetone World Cup Newborn Club, comandado por Gianbattista Montanari.O concurso nasceu da ideia de Giuseppe Pivaretti, Angelo Mussolino e Pier Paolo Magni de divulgar e divulgar o famoso dome candy no exterior. “Estamos muito felizes que a Copa do Mundo de Panetone seja realizada pela primeira vez na Itália, em Milão, que por três dias se tornará o centro do mundo fermentado – explicou o confeiteiro Giuseppe Pivaretti – graças ao trabalho desses anos e à escolhas feitas em diferentes continentes, vamos trazer para a cidade onde nasceu o panetone, os melhores confeiteiros do planeta que fazem esta famosa sobremesa. O objetivo do nosso projeto, na verdade, é justamente celebrar o panetone desde suas origens, promovendo-a internacionalmente, superando fronteiras e estações.O evento será também uma oportunidade para contar e premiar os rigorosos processos que estão na base da Criação de um produto artesanal de alto nível.“Panetone finalmente voltou à sua terra natal – acrescentou Fabio Rolfi, Consultor Agrícola da Região da Lombardia – acreditamos fortemente neste projeto que dá status a um dos ícones da gastronomia da Lombardia.” “Panettoni não é apenas um símbolo do Natal, mas também uma extraordinária franquia de comida da Lombardia que merece ser apreciada em todo o mundo – acrescentou Carlo Craco, presidente da Associação Maestro Martino, nascida com o objetivo de promover as futuras gerações de donos de restaurantes e Os confeiteiros italianos em formação – a versão que será O primeiro italiano da Copa do Mundo de Panetone é também uma oportunidade para o lançamento do Wapa, o World Academy Panetone Award, a primeira competição internacional, patrocinada pela Associação Maestro Martino, destinada a escolas de todo o o mundo para promover o panetone também por meio de futuras gerações de chefs e confeiteiros.”

