Volkswagen Golf 9: vale a pena?

Euro 7 . martelo – O Volkswagen Golf Definitivamente não é um modelo popular para a casa alemã porque é um best-seller. Não só isso, mas com 205.408 unidades em 2021 era a “rainha” do mercado europeu. No entanto, mesmo este modelo popular, sob os novos procedimentos de homogeneização para garantir a conformidade com a norma Euro 7, pode ser sujeito a avaliações econômicas. E essa é exatamente a lógica da Volkswagen, cuja gestão questiona a possibilidade lucratividade de nós Nova geração Nono golfe. Estas preocupações foram expressas pelo novo CEO da marca Volkswagen, Thomas Schaefer, que, em entrevista à revista alemã verespera um aumento significativo nos preços dos veículos a combustão.

golfe 9 – Segundo o executivo alemão, no médio prazo, o carros elétricos Eles vão se tornar grandes Mais barato do que os seus homólogos com um motor de combustão. Para este último, os modelos com preços inferiores a 10.000 euros não estarão mais disponíveis porque estarão sujeitos a um aumento na faixa de 3-5.000 euros devido à necessidade de instalar sistemas complexos de limpeza de gases de escape. Diante disso, o diretor alemão anunciou que a marca está avaliando cuidadosamente a possibilidade de introduzir um no mercado golfe 9que será para uma geração, duração mais curta Comparado com as regras usuais (estimadas em 7 ou 8 anos) devido aos novos regulamentos que entrarão em vigor. Nesse cenário, um modelo que faz dos volumes seu ponto forte pode não ser sustentável nem mesmo para o Grupo Volkswagen.

> com conceito identidade e vida Em 2021, a Volkswagen queria prever o número 2 de identificação do veículo elétrico para 2025.

Em 2025, os utilitários se tornam EV – Schaefer, em sua dupla função como Head of High Volume Brands no Grupo Volkswagen, anunciou que a partir de 2025 Serão lançados quatro modelos de pequenos carros elétricos. Além deID.2Chegará outro modelo da marca Volkswagen, que deverá custar menos de 25.000 euros, um com a marca Skoda e outra variante com a marca Cobra.