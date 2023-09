Carregador de bateria, quanto custa deixá-lo conectado?

Muitas pessoas têm o péssimo hábito de deixar o carregador do celular conectado à tomada. Mas você já se perguntou quanto consumir?

Até agora, todo mundo sabe que deixar o carregador da bateria do telefone ligado, mesmo depois de totalmente carregado, é um desperdício inútil de eletricidade. Este é definitivamente um mau hábito e muito comum devido à preguiça ou esquecimento.

Porém, o que nem todo mundo sabe é que deixar o carregador de bateria de um smartphone conectado à tomada, mesmo com o celular desligado, pode trazer consequências graves.

Por exemplo, você já se perguntou quanto consome um carregador de bateria conectado a uma tomada elétrica sem carregar nenhum dispositivo? Vamos descobrir no próximo parágrafo.

Quanto consome o carregador de bateria conectado à tomada?

Como muitos sabem, os carregadores, simplesmente por estarem conectados na tomada, continuam consumindo energia mesmo quando desconectados do aparelho eletrônico. A razão é muito simples, estes dispositivos estão equipados com um adaptador interno, necessário para carregar dispositivos eletrónicos como smartphones, tablets, computadores, etc., que se deixados ligados a uma tomada elétrica, continuam a consumir energia mesmo quando nada está a ser carregado. .dispositivo.

Obviamente, o desperdício de energia afeta a sua conta de luz. quanto? Pois bem, estima-se que um carregador de bateria sem telefone consuma em média 0,25 watts, valor que pode chegar a 3,68 watts quando o aparelho está conectado na tomada. Portanto o consumo não tem grande importância, mas se torna um verdadeiro peso na conta se o carregador de bateria ficar ligado na tomada 24 horas todos os dias. Neste caso, de facto, o consumo sobe para cerca de 22.190 watts, o que se traduz em dinheiro de 1,1 euros por ano na conta de luz. Porém, considerando que o número de dispositivos a carregar em casa é em média de pelo menos dez incluindo computadores, tablets, telemóveis, etc., o consumo de dispositivos eletrónicos pode tornar-se significativo.

Além de desperdiçar energia, deixar carregadores de bateria conectados a uma tomada representa um risco à segurança. Isso ocorre porque o aparelho pode superaquecer, o que aumenta o risco de acidentes e explosões. Em suma, deixar o carregador de bateria ligado à tomada pode ter consequências graves, não só a nível económico, mas também a nível de segurança. Portanto, é melhor desligá-lo, ou uma boa solução pode ser munir-se de chinelos com botão liga-desliga. Neste caso, basta pressionar um simples botão para desligar a energia.