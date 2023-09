O que é a economia azul

Os oceanos e os grandes espaços marinhos sempre foram uma fonte de admiração pela sua beleza cativante: no entanto, existe uma reserva inexplorada de oportunidades escondida dentro deles.

A economia azul é definida como um modelo de desenvolvimento económico sustentável que se concentra especificamente na proteção e melhoria do ecossistema marinho.

Quem “inventou” a economia azul?

Dessa suposição nasceu uma definição Economia azulcuja autoria deve ser atribuída ao economista belga Günter PauliEle definiu suas características e características em um livro homônimo que escreveu em 2010. Ela é uma personalidade multifacetada e com muitos interesses. Fundou uma organização ZERI (Pesquisa e Iniciativas de Emissões Zero)uma rede internacional composta por cientistas, investigadores e economistas que trabalham para identificar soluções inovadoras e conceber novas formas de produção e consumo com menor impacto ambiental.

A diferença entre economia verde e economia azul

Para compreender os fundamentos da economia azul é necessário fazer uma comparação com… Economia verdeao qual Pauli é particularmente crítico: embora ambos partam de um conceito Economia sustentávelA economia verde visa reduzir a quantidade de emissões, enquanto a economia azul visa eliminá-las completamente. O empresário belga também julga negativamente o sistema de produção, o que atribui aos elevados custos e aos consequentes preços que apenas algumas pessoas podem pagar.

Imitando como a natureza funciona

O modelo económico da economia azul é sobreUso responsável dos recursos oceânicos, mantendo e melhorando a saúde dos ecossistemas marinhos. Ele vê o enorme potencial dos oceanos como o motor Crescimento económico, criação de emprego e inovaçãogarantindo ao mesmo tempo o bem-estar das gerações atuais e futuras.

Mais de 70% da superfície da Terra está coberta por água, e apenas uma pequena parte dela está protegida de alguma forma: os mares vivem um equilíbrio cada vez mais instável, devido à pesca excessiva e às alterações climáticas, colocando o seu ecossistema em risco.

Princípios da economia azul

Além disso, os princípios da economia azul são inspirados na biomimética: ou seja, Estudando os processos biológicos da natureza e desenvolvendo atividades e tecnologias humanas em conformidade. A lógica da economia linear já não é aplicável, pelo que o equilíbrio ecológico, numa perspectiva circular, representa o único caminho viável. também Assim, o desperdício se torna um recursoinspirado no ambiente natural e no design ambiental, criando modelos que levam a inovações de baixo custo, fazendo mais com menos e combinando riqueza e diversidade.

Sociedades pesqueiras na Ásia

Não por acaso A inclusão é outra pedra angular da economia azulque dá atenção especial Igualdade de oportunidades para as comunidades costeirasPescadores de pequena escala, povos indígenas e outros grupos vulneráveis: este princípio garante que os benefícios económicos sejam distribuídos de forma justa, não deixando ninguém para trás. Por fim, é necessário abraçar Tecnologias avançadas Aproveitar o potencial do oceano de forma sustentável: Através de abordagens inovadoras, podem ser desenvolvidas soluções que vão desde as energias renováveis ​​até aos avanços na biotecnologia, e desde a aquicultura ao ecoturismo.

Descubra conquistas tangíveis

40% da população mundial vive perto de zonas costeiras, mais de 3 mil milhões de pessoas utilizam os oceanos para a sua subsistência e 80% do comércio global ocorre através dos mares (UNRIC). Suponhamos que a economia azul seria de facto um modelo natural para o desenvolvimento sustentável. Todas as diversas atividades humanas que hoje já são realizadas “no mar”, mesmo que não tenham impacto, fazem parte da economia azul. Depois, há projetos estranhos e inovadores.

O subtítulo da primeira edição do livro best-seller de Günter Pauli era “10 anos, 100 inovações, 100 milhões de empregos”: Em 2020 “Economia Azul 3.0 – 200 projetos implementados, 5 mil milhões de euros investidos, 3 milhões de novos empregos criados”. A hipótese do economista belga teve, na verdade, aplicações práticas em diferentes partes do mundo, muitas vezes engenhosas e surpreendentes.

No setor de saúde e farmacêutico Biotecnologia A cor azul levou à descoberta e ao desenvolvimento de medicamentos, tratamentos, diagnósticos e vacinas avançados: em Portugal Esponjas foram coletadas para diversas aplicações em diversos setores industriais. o WWF Está na vanguarda da orientação da pesca de acordo com padrões científicos, para manter as unidades populacionais de peixes nos seus níveis óptimos, garantir a subsistência dos pescadores e preservar a biodiversidade marinha.

Projeto europeu Ele ganha (Intensificação da aquicultura verde na Europa), coordenadoUniversidade Ca’Foscari de Veneza Forneceu resultados indicando como reduzir o impacto ambiental através da aquicultura responsável. A força das marés, ondas e ventos fornece um recurso incrível energia limpa E renovável: a Itália tem algumas centrais de energia das marés na província Livorno e Messina Com 8.000 quilómetros de costa, tem uma predisposição natural para o aproveitamento desta energia.

Diagrama esquemático de geradores de fluxo de marés subaquáticos

As experiências da economia azul são então apresentadas por BiocombustíveisHoje é produzido a partir de cana-de-açúcar, milho e óleos vegetais, bem como de soja: estão a ser estudados biocombustíveis avançados (produzidos a partir de algas e resíduos vegetais) que poderão representar o futuro da mobilidade de baixas emissões.

Possível “oceano”.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) O ambiente oceânico é considerado o seguinte Fronteiras econômicas primáriasGraças ao seu potencial intrínseco em termos de riqueza, crescimento económico, criação de emprego e estímulo económicoinovação. Do ponto de vista económico, este cenário inclui uma série de actividades pré-existentes, como a pesca, o turismo costeiro e o transporte marítimo, mas também coloca particular ênfase no avanço de novos sectores emergentes, alguns dos quais eram quase inexistentes até cerca de há um ano. décadas atrás. Dentre estes, podemos incluir o chamado extrato “Carbono azul“do ambiente marinho e sua exploraçãoEnergia marinha e aplicações da biotecnologia no setor oceânico.

Estes sectores específicos não só ajudam a criar novas oportunidades económicas, como também têm potencial para gerar emprego, desempenhando ao mesmo tempo um papel crucial na luta contra as alterações climáticas.

Vantagens da economia azul

Uma instalação na costa de Rhode Island (EUA)

Portanto, há muitos deles Resultados que confirmam as vantagens da economia azulA começar pelo crescimento económico, especialmente nos sectores da pesca, do turismo e das energias renováveis: o que reduz a dependência dos combustíveis fósseis e contribui para a batalha global contra as alterações climáticas. A pesca sustentável e a aquicultura responsável melhoram assim a segurança alimentar, contribuem para a conservação da biodiversidade marinha e protegem os ecossistemas mais frágeis.

A economia azul está naturalmente alinhada com muitos dos objetivos da economia azulAgenda 2030: Das energias renováveis ​​e acessíveis (nº 7), à utilização responsável dos recursos (nº 12) e até à utilização sustentável do mar (nº 14). A economia azul é uma perspectiva onde todos os países são chamados a cooperar, a fim de alcançar esse delicado equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a conservação ambiental: graças a iniciativas que não prejudicam a saúde dos ecossistemas marinhos, mas que nos permitem satisfazer as necessidades de hoje sem comprometer as necessidades de amanhã.