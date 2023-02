Banco Central Europeu, aperto anti-inflacionário continua: as taxas de juros sobem 50 pontos. Frankfurt está se preparando para um rali semelhante em março

Milão – a Banco Central Europeu Rendimentos conforme planejado em seu aperto monetário anti-inflacionário. Como esperado na véspera do conselho a.C.E. Subiu as taxas de juro em mais 50 pontos, elevando a taxa principal de refinanciamento para 3%, dos depósitos para 2,50%, e a taxa dos empréstimos marginais para 3,25%. Mas o mais importante é que o Conselho de Administração já havia dado indicações para um novo aumento de 50 pontos na reunião de março.

“O Conselho permanecerá no caminho certo para continuar a aumentar as taxas de juros substancialmente e em um ritmo constante e mantê-las em níveis contidos o suficiente para garantir um retorno oportuno da inflação à meta de 2% no médio prazo”, afirmou o conselho. Presidente Christine Lagarde, na coletiva de imprensa após o anúncio do preço. Em seguida, ele especificou que, após a nova alta de 50 pontos em março, ele reavaliaria a situação. Em todo o caso, “houve um consenso geral” sobre aumentos de 50 pontos e os mesmos em Março “que foram legitimados por pressões inflacionistas subjacentes que sabemos que vão continuar. Houve debate e Não há acordo completo sobre como nos comunicamos Mas houve um consenso muito amplo sobre a declaração de política.”

“À luz das pressões inflacionistas subjacentes”, o Conselho do BCE pretende aumentar as taxas de juro em mais 50 pontos base na próxima reunião de política monetária de março, de forma a “avaliar a evolução subsequente da sua política monetária”. Esperado na nota emitida pela Eurotower no final da reunião. O comunicado indica que “a manutenção das taxas de juros em níveis restritos reduzirá a inflação ao longo do tempo, ao conter a demanda, e também protegerá contra o risco de um aumento contínuo das expectativas de inflação. Em todo caso, até no futuro”. As decisões do Conselho do BCE sobre as principais taxas serão baseadas em dados Isso refletirá uma abordagem em que tais decisões são tomadas caso a caso em cada reunião.”

Esse fator nas decisões baseadas em dados, que Lagarde também reiterou. Dados recentes confirmaram que a economia da zona do euro “desacelerou significativamente desde meados de 2022 e esperamos que permaneça fraca no curto prazo”. Mas Lagarde admitiu: “No geral, foi mais flexível do que o esperado”. No entanto, a pressão de preços “continua forte”.

Assim, parece que a trajectória apontada pelo BCE continua a ter um forte aperto anti-inflacionário, ao contrário da trajectória da Reserva Federal que começa a abrandar (ontem subiu as taxas de juro em “apenas” 25 pontos base) bem como o Banco da Inglaterra. Se nestes dois últimos casos a trajectória das taxas se afigura próxima de um pico, há que ter em conta que o BCE atingiu os 2,5% com a quinta subida consecutiva, a mais elevada desde 2008, mas ainda abaixo dos 4,5 -4,75 % do Banco Central americano e 4% do Banco da Inglaterra. Como observa Lagarde, o ponto sobre a trajetória dos preços também é diferente: “Ainda não há expurgo da inflação. Se olharmos para o núcleo da inflação (alimentos e energia líquidos, ed.), estávamos em 5% em novembro, foi subiu para 5,2% em dezembro e continuamos nos 5,2%, o nível mais alto de sempre”, recorda o presidente, explicando as razões pelas quais não se pode argumentar que a zona euro está na mesma situação dos Estados Unidos, onde o Fed falou ontem de sinais de “inflação em queda”.

Nos mercados, esse duro golpe também não causou turbulência As bolsas europeias começam a funcionar. Segundo a Fitch, “as taxas de juros terminarão este ciclo 100 pontos-base acima de onde estão hoje”. Os títulos do governo também estão indo bem, com o BTP rendendo menos de 4% e o spread diminuindo mais de 10 pontos-base abaixo de 190. como uma nota bloomberg, se os mercados, por um lado, precificarem outros 100 pontos de alta, por outro, reduzirem a previsão de pico do ciclo restritivo em menos de 3,5%. “Obviamente, o mercado se posicionou a favor do BCE extremistaOu com penas hawkish, Candriam apontou. E “apesar da retórica explicitamente hawkish do banco central, com um retorno à orientação futura (embora acreditasse ter sido abandonado) e a “intenção” de fazer outro aumento de 50 pontos base em março , vimos uma forte alta nos títulos “como se os investidores não pensassem que poderiam ficar assim por muito tempo”.

Além das taxas, o BCE – observa Paul Diggle de Abrdn – forneceu mais detalhes sobre o desempenho do aperto quantitativo, ou seja, a redução do balanço. A Eurotower irá “reduzir o seu balanço em 15 mil milhões de euros por mês, ou cerca de metade da taxa de maturidade natural da carteira. Os reinvestimentos parciais continuarão a partir daí, com particular enfoque no reinvestimento de obrigações de empresas” para Transmissão com melhor desempenho climático“. Este pequeno detalhe pode ser a parte mais importante da decisão de hoje, pois é o primeiro passo concreto no uso do orçamento do BCE para avançar nas metas climáticas.”