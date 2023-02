Crise, a fábrica da Dopla em Manfredonia à beira da falência: 67 trabalhadores estão em risco

Uma proposta de liquidação simplificada com continuação indireta foi feita há poucos dias pela alta administração da Dopla, empresa histórica de Treviso pertencente à família Levada, especializada na produção de talheres de plástico descartáveis.

Estão expostos os 124 funcionários da empresa, que tem escritórios na província de Treviso em Casal sul Cele e Caser (o armazém), bem como uma fábrica em Manfredonia, onde já está aberta uma mesa de crise.

A meta da empresa, que foi prejudicada pelos altos custos de matéria-prima e energia – em 2019 o faturamento foi de 100 milhões, hoje caiu pela metade – é gerar empregos e alcançar uma venda que possa ser realizada em pouco tempo .

Já está em cima da mesa uma proposta vinculativa e já foram recebidas outras manifestações de interesse. A Dopla faz parte de um grupo que também inclui empresas no exterior com escritórios na República Tcheca, Polônia, França, Portugal, Espanha e Grã-Bretanha.

pacto de fidelidade. Com este cuidadoso compromisso e espírito comum, a reunião da força-tarefa da região de Puglia para a disputa pela convocação da região foi concluída no final da tarde de 18 de janeiro em Bari, que contou com a presença do presidente Karolyi, representantes da Empresa , e o Comércio. Sindicatos e associações patronais e Vittorio de Padova, Assessor de Desenvolvimento Econômico do Município de Monte Sant’Angelo.

O cronograma de crise permanente continua comprometido em proteger os 67 funcionários e garantir o reinício imediato da produção da planta após a entrada em uma nova propriedade após os acordos de falência.

“Na minha fala, foquei em proteger e apoiar os trabalhadores nessa delicada transição que terá que ser formalizada no processo de reconhecimento do Fundo Extraordinário de 12 meses do Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo, vamos fazer com que a fábrica sofra sem atos de sabotagem ou remoção de máquinas e mercadorias. A boa notícia é que também esteve presente na reunião um potencial investidor, pronto para assumir a fábrica de Manfredonia e religá-la. Não podemos permitir mais perdas de empregos, em uma região que paga caro para despedimentos e desemprego. As portas da administração municipal estão sempre abertas para ouvir, cooperar e apoiar as iniciativas compatíveis com Regiões que oferecem oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento. É preciso criar as condições que tornem as nossas regiões atractivas e aptas para novas iniciativas empreendedoras, como c conclusão de infraestrutura e serviços para parques industriais. Comentário do prefeito Gianni Routis.