Reabertura do Telecom Game: Kkr Americans está pronta para ser exibida na rede

Ouça a versão em áudio do artigo

15 meses após a OPA Amigável Telecom ItáliaRejeitados pela política antes mesmo pela sociedade, os americanos tentaram de novo: uma nova licitação do fundo é esperada para dentro de dias, desta vez focada em comunicação em rede.

O interesse de Kkr no arquivo italiano do TLC é conhecido há algum tempo, e rumores sobre sua oficialização circulam há dias: a indiscrição de que republica.it relançou para o programa que está chegando está, portanto, confirmada. A questão principal é a valorização da infraestrutura, ponto que abriu um fosso até então incurável entre a Cdp e a Vivendi, os acionistas maioritários do grupo: esta última avaliou a rede em mais de 30 mil milhões, e a Cassa parecia disposta a gastar menos de metade.

Agora a nova intervenção dos americanos poderá agitar as coisas, ainda que a reação política seja decisiva: depois da abertura inicial, de fato, o governo Draghi passou para uma postura mais cautelosa, que antes havia esfriado. Em seguida, desligue o entusiasmo.

Em 15 meses, muita coisa mudou no campo da comunicação. A manifestação de interesse determinou o lançamento de uma oferta pública de aquisição total visando a saída da bolsa ao atingir pelo menos 51% do capital social, ao preço de € 0,505 por ação ordinária ou de poupança, contra preços de mercado de aproximadamente € 0,35 e uma capitalização de aproximadamente € 7,5 bilhões. Hoje as ações da Tim valem 0,26 euros e a capitalização da empresa é de 5,6 bilhões.