Pensões, flutuação de imposto fixo de 7% e não atraem estrangeiros: apenas 50 aplicações

O pequeno imposto para atrair aposentados estrangeiros que decidiram se mudar para as regiões do sul da Itália falhou por enquanto. A facilidade, introduzida em 2019, atraiu apenas algumas dezenas de contribuintes com receita insuficiente para as contas do estado no primeiro ano de implementação. Esta medida pretende competir com países como Portugal, que sem impostos e graças ao seu baixo custo de vida e bom clima, conseguiu nos últimos anos atrair milhares de idosos vindos do estrangeiro, sobretudo italianos. No entanto, os resultados até agora têm sido decepcionantes. O motivo pode ser que o estímulo ainda não seja bem conhecido e demore para iniciar. Ou pode tornar os riscos envolvidos em aproveitar as vantagens do desconto não atraentes. Veremos, porém, se já é possível com os anúncios deste ano, referentes à receita de 2020, notar um crescimento significativo no número de estrangeiros que chegam à Itália ou se a regra deve ser totalmente repensada.





A alíquota reduzida para 7% para aposentados estrangeiros foi lançada com a Lei do Orçamento de 2019 pelo governo estadual da Lega-5. Para obter o incentivo, é necessário transferir a residência na Itália para um município de menos de 20.000 habitantes na região sul (Sicília, Calábria, Sardenha, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia). A redução do imposto é válida por cinco anos. Um oponente que claramente não era considerado atraente. “Este sistema tem tido um impacto muito modesto neste momento – confirma o Tesouro -. Menos de 50 pessoas declaram rendimentos de pensões estrangeiros de 992.000 euros e outros rendimentos de fontes estrangeiras de 1,8 milhões de euros, enquanto o imposto alternativo anunciado é superior 127 mil euros. A ideia amarela e verde do governo era clara: responder aos países que atraem estrangeiros idosos com impostos fortemente subsidiados, até zero em alguns casos. Tal como Portugal, que durante 10 anos não cobra qualquer taxa para quem reside no país. A possibilidade de ser explorado por mais de 2.200 italianos. Por outro lado, o total de cheques da Previdência Social pagos pelo INPS a residentes no exterior é de cerca de 330.000, dos quais a Corporação da Previdência Social pagou 1,2 bilhão em 2019.

No entanto, o objetivo de quem estudou Direito não era apenas atrair aposentados ricos do norte da Europa que se sentiam atraídos pelo sol, pela alimentação e pela qualidade de vida daquele belo país. A intenção era também tentar trazer de volta os imigrantes, cidadãos que viajaram para o exterior nas últimas décadas a trabalho. Pessoas que agora podem voltar, pagas com dedução de imposto. No entanto, uma meta parece ter falhado completamente no primeiro ano de aplicação da lei. No entanto, desde o início, alguns observadores sugeriram que o incentivo é menos útil (e de menor duração) do que o de Portugal, por exemplo, que teve grande sucesso com os italianos. Além disso, a obrigação de escolher uma cidade com menos de 20.000 residentes poderia ter ajudado a conter alguns outros contribuintes estrangeiros interessados ​​em se mudar para a Itália.

A facilitação foi defendida sobretudo pelos economistas da Liga do Norte e pelo líder Matteo Salvini. Nos últimos dias, numa visita a Crotone, apesar da cláusula aprovada pelo governo de que foi vice-primeiro-ministro, declarou: “Propusemos, sem ouvir, que façamos na Calábria o que fazem em alguns países europeus, como Portugal, onde os reformados não pagam euros a título de impostos Há 5 anos e há milhares de reformados italianos que aí vão viver. Fazemos na Calábria o que eles fazem em Portugal. Não nos ouviram mas voltaremos à cobrança . ”No entanto, não foi efectuada qualquer estimativa sobre o número de reformados estrangeiros que se prevê serem transferidos para o sol da península. De acordo com o disposto na lei, deverá ser utilizada a receita adicional dos impostos pagos pelos novos contribuintes. financiar as universidades do Sul especializadas em disciplinas técnicas e científicas.Na verdade, a ideia era também fazer frente ao fenômeno da emigração de estudantes do Sul, certamente, com os recursos assim arrecadados Agora, não há muito o que fazer.