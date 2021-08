Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (26 de agosto de 2021)

Os comerciantes aguardam os indicadores dos EUA no dia inicial do Simpósio Anual de Governadores do Banco Central de Jackson Hole. Banqueiros no balanço

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o histórico dos principais mercados financeiros europeus descontos fracionários, recuperando-se dos níveis mais baixos alcançados no início da sessão, os mercados financeiros aguardam indicadores dos Estados Unidos, no dia em que Simpósio anual do Banco Central de Jackson Hole começa. Em particular, Jerome Powell, número um do Federal Reserve, deve fazer um discurso na sexta-feira, 27 de agosto. De acordo com as previsões da divisão de Estudos e Pesquisa do IntesaSanpaolo, o banqueiro deve notar que a redução está próxima, enquanto enfatiza o compromisso do Fed com a resiliência.

São 14,10 FTSEMib Caiu 0,42%, para 25.952 pontos, após atingir uma baixa de 25.835 pontos no início do dia. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele estava perdendo 0,39%. Também sinal de menos para Chapéu médio FTSE Italia (-0,25%) para A estrela da FTSE Italia (-0,08%).

o Bitcoin Caiu para 46.500 dólares (cerca de 39.500 euros).

Ele Ela difusão Btp bond Quase 110 pontos.

EU ‘euro Ainda está acima de $ 1.175.

Títulos oscilantes do setor bancárioDepois das boas atuações do dia anterior.

desempenho negativo para cada Intesa San Paulo (-0,59% para € 2,376) e para UniCredit (-0,07% a 10.772 euros).

Vendas em utilitários novamente. descontos italgas (-1,07%), corcunda (-1,07%) H terna (-1,17%).

Atlantia Marque uma progressão mínima de 0,13% para € 15,95. A holding de infraestrutura anunciou que a subsidiária espanhola Abertis assinou um acordo vinculante para vender uma participação minoritária (35%) na A’lienor.

sessão inconstante EMS NS sentido soursense. O EEMS está suspenso devido ao aumento da altura (progresso teórico 14%), enquanto o Sourcesense caiu 0,61%. A Borsa Italiana anunciou que a partir de quinta-feira, 26 de agosto de 2021 e até novo aviso sobre as ações ordinárias das duas empresas, os pedidos não poderão ser colocados sem um limite de preço (pedidos na melhor das hipóteses).