Depois do óleo de semente, a produção de azeite extra virgem também entrou em colapso. Fortes aumentos de preços são esperados

Roma – Aóleo de semente O produto alimentício foi o mais afetado pelos efeitos da guerra na Ucrânia, chegando à Itália vindo do Leste Europeu, principalmente das áreas mais afetadas pelo conflito. Já em julho, Coldiretti indicou que estava entre os dez maiores aumentos devido à escassez cada vez maior, com um aumento de preço de 68% em relação ao ano anterior. Mas agora pode ser a vezAzeite extra virgemA colheita está apenas começando, nas regiões do sul, particularmente na Sicília, o relatório Coldiretti-Unaprol estima uma perda de produção de 30%.

Portanto, nas prateleiras haverá uma garrafa a menos que três, situação que não pode se traduzir em outro forte aumento de preços. E nem pense em se consolar com gorduras de origem animal: mesmo manteiga Está entre os dez produtos com maiores aumentos de preço, ficando em segundo lugar no ranking, com um aumento de 27 por cento, devido à escassez e altos custos de alimentação e energia elétrica.

Para superar o declínio na produção de azeite, Unaprol, Coldiretti e, acima de tudo, explicaram a terrível seca deste ano, que viu os agricultores particularmente isolados por todos os outros problemas que afligem o país: “Uma seca devastadora não vista no passado setenta anos – confirma o relatório – que colocou os olivais sob pressão da água, o que levou a danificar primeiro as flores e depois os botões, especialmente naquelas áreas onde não era possível intervir com irrigação de emergência para saciar a sede e reviver as plantas, mas várias empresas decidiram não intervir devido aos altos custos de combustível, eletricidade, serviços e produtos para apoiar a nutrição da Terra. No entanto, com exceção da qualidade, que também garante as exportações, o azeite extra-virgem italiano é um produto que está em grande demanda nas mesas de muitos países ao redor do mundo.

Não há possibilidade de compensar as importações de outros países, que se deparam com problemas semelhantes aos da Itália: pelo contrário, estima-se que a queda da produção na Europa possa ser ainda maior, com uma média de 35%. De acordo com as previsões das organizações agrícolas europeias Copa e Cogeca, a produção total óleo O azeite na União Europeia não chegará a um milhão e meio de toneladas. Uma tendência de baixa semelhante é esperada para azeitonas de mesa (-30%). Espanha, o maior produtor da União Europeia, terá o impacto mais forte com as estimativas de produção abaixo de 46%, enquanto Portugal e França deverão cair 40-44%. A Grécia é o único país com pontuação positiva (+29%). “Particularmente preocupante”, nota de Cuba e Kojica, explica a situação na Espanha. “Os olivicultores espanhóis – lemos – estão se preparando para rendimentos mais baixos em 2022/23, se a atual seca continuar, a produção do próximo ano também será afetada.”

Os custos de produção aumentaram 50%, uma situação que levou pelo menos um olivicultor em cada dez, denunciando Coldiretti e Onabrol. Salto significativo nos preços das embalagens de azeite virgem extra prenuncia aumentos em todos os produtos associados à produção e comercialização do azeite: o vidro custa mais 30% do que no ano passado, mas há também um aumento de 35% nos rótulos, 45 % para caixas, 60% para latas, Até 70% para plástico. E para as usinas, há também um aumento na energia elétrica.

A produção no sul diminuiu devido à seca, particularmente a da Apúlia, que corre o risco de reduzir pela metade, enquanto no centro o desempenho é ligeiramente melhor e no norte muito bom, com a produção aumentando cerca de 40-60% na Ligúria, Lombardia e Vêneto.