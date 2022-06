Quando posso entrar no sistema de preço fixo?

Números de IVA: Quando pode beneficiar do sistema de taxa fixa? Quais são as normas econômicas e técnicas a serem respeitadas? Vejamos no artigo seguinte os requisitos para poder voltar a entrar no regime fiscal concessional e quem o pode aceder.

o gráfico de taxa fixa É um sistema tributário subsidiado fornecido pelo nosso sistema legal aos detentores preço de compra Este respeito é certo Requisitos econômicos. Em detalhe, este sistema fornece um arquivo Impostos ordinários reduzidos em 15% e 5% para novas atividades.

Vejamos mais de perto como funciona o esquema de preço fixo e quem pode se beneficiar dele.

Esquema de Taxa Fixa: Requisitos de Acesso

o Requisitos A ser respeitado para atingir o gráfico de preço fixo permaneceu o mesmo em relação ao ano passado. Em detalhes, para ser elegível para o regime de taxa fixa de 2022, seus números de IVA devem:

Ter receitas ou bônus que não excedam 65.000 euros ;

; Não incorrer em despesas superiores a 20.000 euros o total de horas extras e trabalho dos empregados e bônus pagos aos colaboradores, também designados para a realização de projetos específicos;

o total de horas extras e trabalho dos empregados e bônus pagos aos colaboradores, também designados para a realização de projetos específicos; De não perceber o que está por trás disso 30.000 € Renda do trabalho ou aposentadoria. Este limite não se aplica aos trabalhadores despedidos ou que pediram demissão, os quais, portanto, têm livre acesso ao sistema subsidiado.

Tabela de preços fixos: como funciona

o gráfico de taxa fixaLembramos que se trata de um sistema tributário subsidiado para Números de IVA individuaisque foi introduzida pela Lei de Estabilidade de 2015 com o objetivo de assegurar alguma simplificação em termos fiscais e contabilísticos e renovada ao abrigo da próxima lei orçamental.

O sistema permite que uma taxa fixa seja aplicada às receitas e taxas até um máximo 65.000 euros balançou a cabeça:

para mim 15% para todos os números de IVA;

para todos os números de IVA; para mim 5% para empresas iniciantes.

Para calcular quantos impostos você realmente paga, é necessário multiplicar o valor faturado pela alíquota de 15% (ou 5% se você for iniciante) e depois multiplicar o resultado obtido pelo coeficiente de rentabilidade.