Banca Ifis apresenta a segunda edição do estudo “The Cycling Ecosystem”

Com um crescimento anual de mais de 7%, a Itália confirma-se como o primeiro fabricante europeu de bicicletas e um país líder no campo da mobilidade inteligente

E-bike lidera o setor com crescimento de 25% em relação a 2020

O reassentamento europeu aumentará a produção de bicicletas em 18% e economizará mais de dois milhões de toneladas de poluição

O turismo cíclico e o reassentamento são as duas direções de pesquisa em profundidade

Milão, 3 de junho de 2022 – Com mais de 3,2 milhões de peças fabricadas em 2021, A Itália é o primeiro fabricante europeu de bicicletas e um país líder em mobilidade inteligente. Crescimento impulsionado pelo fenômeno e-bike e pela ReassentamentoOu melhor, o retorno das atividades produtivas para a Itália. O aumento do volume de negócios também continuou, aumentando +7,4% em relação a 2020 para 1,6 bilhão de euros. Esses são alguns dos dados que emergem da segunda versão da pesquisa O “Bike Ecosystem” criado pela Banca Ifis Retratar as tendências e perspectivas de um setor considerado protagonista da transformação sustentável. O estudo, apresentado no âmbito do “Prémio Estrada Verde Italiana – Óscar do Turismo Bicicleta Italiano”, do qual o instituto é o principal parceiro este ano, analisou ainda duas tendências que orientam o desenvolvimento do setor: Reassentamento e turismo periódico.

“O ecossistema cicloturístico deste ano destaca dois fenômenos importantes para a economia do país: a ascensão do turismo cíclico e a reorganização das atividades produtivas. No que diz respeito às “viagens suaves”, o estudo aponta os aspectos positivos da sustentabilidade, bem-estar psicológico e físico e inclusão, mas também e sobretudo o dinamismo que dá à economia, com repercussões imediatas nos serviços e no turismo. É também por isso que – em linha com o objectivo do Banca Ifis de promover o crescimento sustentável das regiões – temos trabalhado com stakeholders credenciados no setor para curar as várias habilidades que constroem o desenvolvimento econômico que tem impactos positivos no meio ambiente e nas comunidades em que atuamos “foi anunciado Ernesto Furstenberg FasioVice-presidente da Banca Ifis.

A pesquisa destaca um setor particularmente dinâmico e resiliente: De fato, no triênio 2021-2023, espera-se que o aumento na produção de bicicletas ultrapasse 7% em relação ao ano anterior.. No topo está a e-bike que responde por 11% da produção a +25% (acima dos 9% em 2020). A Itália confirma-se como o primeiro produtor europeu com uma quota de mercado de 21%, seguida pela Alemanha e Portugal, com quota Balanço positivo das exportações/importações de bicicletas para 1,3 milhões de peças, um aumento de +23% face ao ano de 2020.

O aumento da demanda também impulsionou as receitas: + 7,4% de aumento em 2021 em relação a 2020 e + 7,3% de crescimento médio anual no volume de vendas dos produtores previsto para o biênio 2022-2023Este montante poderá eventualmente ultrapassar os 1,8 mil milhões de euros.

O setor ciclístico italiano caracteriza-se por uma Alta taxa de inovação: 25% dos produtores aumentaram a participação dos investimentos no biênio 2020-2021 E outros 70% os mantiveram inalterados, continuando no caminho da inovação tecnológica.

vôo rotativo

4900 pistas de duas rodas adequadas com um comprimento total de 90.000 km; 4.940 operadores turísticos com oferta de bicicleta e 4.550 hotéis com serviço de bicicleta. Estes são alguns dos números do turismo de bicicleta italiano detalhados na pesquisa. EU 8 milhões de italianos estão interessados ​​em turismo aéreo, equivalente a cerca de 16% da população adulta. O Trentino-Alto Adige provou ser a região mais madura em termos de oferta turística, sendo o Nordeste o destino mais escolhido (32% entre os destinos cicláveis).

Se, como vimos, a Itália é um país cheio de estradas, e não necessariamente dedicadas, então o verdadeiro ponto de virada é a diversidade da oferta: não pode haver turismo cíclico sem serviços, cuja demanda aumenta cada vez mais. Um total de 9 serviços costumam estar incluídos nos pacotes turísticos e os 4 mais utilizados pelos ciclistas: aluguel de bicicletas, passeios em grupo, hospedagem e seguro. O serviço mais orientado para o crescimento é o guia turístico. Este fermento leva 90% dos operadores turísticos italianos a esperar um aumento na receita cíclica do turismo.

Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Inclusão

O turismo cíclico traz consigo os conceitos de sustentabilidade, segurança, saúde e inclusão, ativando círculos virtuosos capazes de potencializar regiões. Ao mesmo tempo, o aumento dos custos de energia e o foco na sustentabilidade podem estimular o ciclismo para férias ativas. Aumentar a acessibilidade das e-bikes em termos de preço, desempenho e conforto torna-as mais acessíveis mesmo para grupos de jovens mais jovens ou menos treinados e incentiva formas alternativas e mais sustentáveis ​​de turismo, como o cicloturismo e a mobilidade flexível. Mais de dois milhões de toneladas de dióxido de carbono e poluição por enxofre são poupados todos os anos na Europa, graças ao “retorno” da produção de bicicletas, e-bikes e componentes ao velho continente. Cada trabalho transferido para a indústria europeia de bicicletas economiza entre 30 e 50 milhões de toneladas de emissões nocivas. Do ponto de vista da sustentabilidade social, por cada 1.000 bicicletas devolvidas para recolha todos os anos na Europa, são criados 3 a 5 empregos, enquanto que por cada 1.000 e-bikes, o intervalo é entre 6 e 9 empregos..

renovação

O reabastecimento é uma das principais tendências que impulsionam o crescimento do setor, também devido a alguns fenômenos desencadeados pelo contexto macroeconômico: a crise global da cadeia produtiva; aumento da demanda devido ao desenvolvimento da mobilidade inteligente; direitos antidumping; Aumento dos custos de produção no Extremo Oriente, nos últimos trinta anos e destino da não localização da produção; Qualidade e inovação, que dão suporte aos países tecnologicamente avançados; Impacto econômico e ambiental do transporte.

Banca Ifis Market Watch agradece A fabricação de 2,8 milhões de bicicletas por ano retornará à Europa, acelerando no biênio 2022-2023, equivalendo a 18% da produção total europeia. A oportunidade de produção traz consigo a necessidade de personagens profissionais com as competências necessárias, que cerca de 30% das empresas atualmente têm dificuldade em encontrar. Como resultado, os empresários reagem: 24% vão aumentar o investimento em treinamento de funcionários.

Em toda a Europa, os fundos de investimento estão cada vez mais interessados ​​na indústria de bicicletas: Em 2021, houve aproveitamento de 175% no número de transações finais de M&A E o aumento dos investimentos, bem como em serviços adicionais (desde plataformas de compartilhamento a seguradoras dedicadas e até aluguel), fizeram da bicicleta novamente a campeã da revolução da mobilidade.