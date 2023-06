Desafios da economia Não basta aumentar as taxas de juro Agora a Europa pensa no crescimento

Antonio

Batuili

Luzes e sombras caracterizam a situação e as perspectivas econômicas da Itália e da Europa.

É certo que o PIB italiano, embora com um aumento de apenas cerca de um por cento, é superior ao da França e mesmo ao da Alemanha que se debate com uma recessão inicial que também tem consequências negativas para a economia italiana. Mas nos últimos meses, a produção industrial e as exportações italianas caíram.

O spread diminuiu (a diferença entre as taxas da dívida pública italiana e alemã de 10 anos): no fechamento do mercado na última sexta-feira, o spread era de 157 pontos-base (ou centavos), e esse número parece positivo. Mas precisamos analisar cuidadosamente as razões para esse declínio na prevalência. De fato, novamente na sexta-feira passada, o rendimento dos bunds do governo alemão de dez anos foi de 2,46% e de 4,03% dos bunds italianos. Deve-se, portanto, notar que as dificuldades econômicas da Alemanha aumentaram seus custos de títulos, enquanto os equivalentes títulos do governo italiano têm rendimentos ainda superiores aos da Grécia, listados em 3,77%, Portugal (3,11%) e outros. Os principais países europeus da zona euro: Bélgica (3,09%), França (2,97%), Irlanda (2,81%), Holanda (2,78) e Espanha (3,38%), enquanto a Grã-Bretanha, fora da zona euro e da UE, 4,40 %, tops Todos esses mandatos relativos aos custos de juros de títulos públicos similares.

Ao mesmo tempo, o preço do gás no mercado europeu em Amsterdã, que havia caído para cerca de 23 euros no início de junho, estava muito longe dos picos do ano passado, mas também tocou em 40 euros nos dias seguintes, parou de cair. euros e na passada sexta-feira cotava 33,3 euros. Enquanto o petróleo ainda está sendo negociado em um nível muito alto em $ 75,8.

Nem a inflação na Europa e na Itália foi derrotada, tanto que o Banco Central Europeu, apenas nos últimos dias, elevou a taxa básica para 4%, com um crescimento gradual mas significativo em apenas onze meses, desde o zero taxas do passado. Julho.

O crescimento das taxas de juro europeias é também acompanhado por importantes medidas do Banco Central Europeu para reduzir a liquidez, quando o principal empréstimo de liquidez do BCE aos bancos comerciais expira no final deste mês, o que levou a um aumento significativo dos custos desde novembro. Em suma, alguns dos fatores económicos e financeiros mais importantes não são muito tranquilizadores e a estratégia de aumentar as taxas de juro e reduzir a liquidez por si só não parece ser suficiente: o aperto monetário não chega (precisamos também de medidas para reduzir o défice e a dívida pública e favorecem os investimentos) e ao mesmo tempo corre o risco de desacelerar a economia e favorecer uma nova fase de crise empresarial, com os consequentes também problemas no emprego e a deterioração do crédito bancário. As negociações na UE sobre um novo e muito importante Pacto de Estabilidade e Crescimento são estrategicamente cruciais.

A fim de perspetivar o crescimento económico e social da economia europeia e assegurar novas estabilidades às economias nacionais, o novo acordo deve colocar a necessidade de impulsionar o crescimento acima dos requisitos básicos de estabilidade financeira, porque a experiência da última trinta anos na Europa ensinou que a estabilidade antes do crescimento não alcança nada dos dois objetivos estratégicos.

Presidente da Associação Bancária Italiana