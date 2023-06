Fabi, salto no crédito imobiliário, para taxas variáveis ​​até +70% – a economia

Prêmios para novas hipotecas de taxa fixa devem dobrar em 2023enquanto Hipotecas de taxa variável devem aumentar de 55 a 65%. Para uma hipoteca de taxa fixa de 200.000€ a 25 anos (a taxa média praticada pelos bancos pode ser superior a 6%), a prestação mensal seria de 1.304€; Para um empréstimo de 100 mil euros, também a 25 anos, com uma taxa de juro de 5,3%, a prestação mensal passaria a ser de 609 euros. Estas são as contas da FABI face ao novo aumento do Banco Central Europeu. Para hipotecas antigas, Alternativamente, não faz diferença para a taxa fixa, Enquanto os prêmios variáveis ​​tiveram aumentos de até 70%.

No final de março de 2023, o valor total das hipotecas para compra de casa ascendia a 425,5 mil milhões de euros, um aumento de cerca de 50 mil milhões face ao final de 2017 (+13,4%), recorda Fabi num dossiê dedicado ao impacto. Um dos aumentos decididos pelo Banco Central Europeu na quinta-feira. De um total de 25,7 milhões de famílias italianas, cerca de 3,5 milhões têm hipoteca, de um total de 6,8 milhões de cidadãos também devem outras formas de financiamento, como crédito ao consumo e empréstimos pessoais. Entre o crédito ao consumo e o crédito pessoal, os bancos concederam 251,2 mil milhões de euros de crédito aos cidadãos, em linha com os valores do final de 2017, mas em desaceleração face à tendência dos últimos meses, numa indicação do impacto negativo do o aumento. das taxas de juros. Os pagamentos das antigas hipotecas prefixadas, ou seja, aquelas que foram desembolsadas até o final de 2021 – início de 2022, não sofrem alteração, e permanecerão as mesmas até o final do plano de pagamento. Por outro lado, as prestações das antigas hipotecas de taxa variável cresceram em média 70-75%: isto significa que quem pagava prestações de cerca de 500 euros por mês passa a pagar 875 euros por mês, ou seja, 375 euros mais. “E é muito provável que, face à decisão do BCE, os prémios das antigas hipotecas variáveis ​​voltem a subir”, sublinha a federação. As novas hipotecas de taxa fixa passaram de uma taxa média de juros de cerca de 1,8% para mais de 5% com pagamentos mensais que, com base nas ofertas dos bancos, podem, ou serão, ainda mais que duplicados. Novas hipotecas de taxa variável podem atingir em breve uma média de 6% de 0,6% no final de 2021: isso significa que para um empréstimo de € 150.000 por 20 anos, o pagamento mensal seria de € 1.090. Mais (+63,9%) do que se poderia obter há um ano ou 665€.