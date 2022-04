Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (27 de abril de 2022)

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus voltaram à paridade, tendo perdido mais de um ponto percentual.

São 10h30 FTSEMib Subiu 0,1%, para 23.706 pontos, após oscilar entre o nível mais baixo em 23.304 pontos e 23.782 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele ganhou 0,09%. direção oposta a chapéu médio FTSE Italia (+0,08%) para A estrela do FTSE Italia (-0,46%).

o Bitcoin Ele subiu para US $ 39.000 (mais de 36.500 euros).

o BTP-Bund spread Ultrapassou os 175 pontos.

EU ‘euro Caiu para US$ 1,06.

ST Regressa à positividade e atinge um ganho de 1,13% para 35,25€. O grupo ítalo-francês informou-me Resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2022, período que terminou com maiores receitas e margens de lucro, e os resultados foram melhores do que as estimativas da administração. A gestão da STM também forneceu algumas estimativas financeiras para o trimestre atual e para todo o ano de 2022.

Reduções parciais nos estoques do setor petrolíferoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em junho de 2022) caiu para US$ 101,5 por barril.

Forte volatilidade nos títulos do setor bancário.

o Banco BPM aparece. Endereço do Instituto dirigido por Giuseppe Castagna ganha 1,19% para 3.067 euros. A Fitch atribuiu ao banco um rating de força de capital “BBB-“, colocando o banco entre os emissores não especulativos. A perspectiva do rating para os próximos trimestres é “estável”.

Desempenho negativo, no entanto, para UniCredit (-0,66%).