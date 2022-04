THOD Nasdaq esmaga bolsas, Milão fecha em -1%. Dietrofront Twitter após o comício

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) A forte queda em Wall Street, especialmente o índice Corporação Nasdaq Tecnologia à frente da tecnologia trimestral (Tonight, Microsoft e Alphabet, quinta-feira Amazon, Twitter e Apple) leva a paralisações vermelhas bolsas de valores europeias Enquanto isso, a tensão está aumentando entre os países ocidentais e Moscou sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia e sobre matérias-primas energéticas. Todos os principais índices de ações, positivos na maior parte do dia também devido ao compromisso do banco central chinês em apoiar a tendência econômica, caíram no final devido às vendas de tecnologia, automóveis e bancos. Francoforte (DAX 40), Madri (íbex 35) Zurique perdeu mais de um ponto percentual, enquanto Londres permaneceu em equilíbrio e Paris (CAC 40) continha o mergulho.

Piazza Avary, que na inauguração atingiu 24.000 pontos em FTSE MIBinfluenciado pelas vendas no setor automotivo, mas também pela banca e gestão de ativos.

Alta tensão Moscou – Londres, gás suspenso para a Polônia

A alta tensão entre a Rússia e os países ocidentais sobre a crise na Ucrânia e os casos de Kofi na China continuam sendo motivo de preocupação para os investidores, dadas as repercussões nos preços das matérias-primas e da energia. A suspensão do fornecimento de gás russo à Polônia, a abertura da Alemanha ao embargo de petróleo russo e o confronto verbal entre Moscou e Londres sobre o fornecimento de armas à Ucrânia estão aumentando a pressão. Enquanto isso, sobre a questão do Covid, Pequim anunciou testes em massa em moradores da capital, com o espectro do bloqueio já atingindo Xangai há um mês preocupando os investidores. Por outro lado, analisamos o compromisso do banco central chinês em dar suporte à economia. o preços de gasolina Eles voltaram a quase € 100 por megawatt-hora.

Bancos centrais continuam sob supervisão especial

Analistas afirmam que “a gravidade da situação na China corre o risco de desacelerar o crescimento, não apenas à luz do tamanho da economia diretamente, mas também indiretamente, intensificando os problemas da cadeia de suprimentos em muitos produtos (já severamente afetados pela guerra)”. De MBS Capital Services. Apesar disso, os bancos centrais “continuam a receber indicações no sentido de uma rápida normalização da política monetária (sendo o mais recente o Banco Central Europeu que, na ausência de eventos invulgares de curto prazo, deverá aumentar as taxas de juro já na primeira parte do terceiro trimestre)”. Para além do Banco do Japão, a exceção continua a ser a China (PBoC) que confirmou a sua vontade de dar maior apoio à economia, ajudando a estabilizar os mercados.

Wall Street em vermelho, dados da Alphabet e da Microsoft previram

em vermelho Wall Street Aguardando Big Tech Q1: Começamos, após o fechamento dos mercados, com os mercados Alphabet e Microsoft.Ações do Twitter perdem cerca de 3% depois que o conselho de administração da empresa aprovou a oferta de aquisição de Elon Musk, CEO da Tesla, $ 54,20 em dinheiro por ação, para um total de aproximadamente $ 44 bilhões. O recente salto nas ações trouxe os preços para perto de US$ 52 por ação.

Dados decepcionantes dos EUA sobre a confiança do consumidor

No nível macro, o arquivo . Pedidos de bens duráveis gravar uma altura menos do que o esperado: Eles subiram 0,8% MoM para US$ 275 bilhões, após -1,7% em fevereiro (revisado do -2,2% inicial); Analistas esperavam alta de 1%. Este foi o nono aumento nos últimos 12 meses. Em abril, os americanos estavam menos otimistas com a economia do que no mês anterior, decepcionando as expectativas. EU ‘o Diz sobre confiança Elaborado mensalmente pelo Conference Board, grupo de pesquisa privado, passou de 107,6 pontos em março (ajustado dos 107,2 pontos iniciais) para 107,3 ​​pontos; Os analistas esperavam um número de 108.