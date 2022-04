Agora envio diretamente para Espanha e Holanda a partir de 20 de maio

Os exportadores do país receberão embarques diretos para outros dois destinos europeus – Roterdã na Holanda e Barcelona na Espanha – com três navios saindo do porto de Chattogram em 20 de maio.

Ship Reliance Transporte e Logística – MV Spica, MV Andromeda J, MV Music – Chattogram sai a cada 15 dias com mercadorias de exportação.

A Autoridade Portuária de Chattogram (CPA) e os exportadores dizem que esta é uma boa notícia para as exportações do país. Quanto mais enviarmos diretamente para os EUA e outros países europeus, melhor para a economia do país.

De acordo com a CPA, os envios diretos para Portugal, Eslovénia e Médio Oriente começarão em breve.

Os países da UE utilizam os seus territórios e portos e há margem para o transporte de mercadorias nas estradas de um país para outro. Portanto, qualquer remessa enviada para um país europeu por terra a partir do porto de Chattogram pode ser entregue para outros destinos europeus.

Em 7 de fevereiro, MV Songa Cheetah navegou com seu TEU de 951 pés (20 pés) para o porto italiano de Ravenna. A empresa de navegação italiana Kalypso Compagnia di Navigazione SPA Italia transporta as exportações de Bangladesh através de dois navios porta-contêineres: Songa Cheetah e Cape Flores – operados pela Reliance Shipping.

Mohammed Rashid, presidente da Reliance Shipping, disse que os navios chegariam ao destino em 20 dias após o Chattograma.

Os navios porta-contêineres na Europa atualmente passam por Chattogram Cingapura, Colombo, Tanjung Pelepas e alguns portos de transbordo na China antes de chegar aos principais portos europeus, como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo.

Como resultado, leva cerca de 40 dias para que as mercadorias cheguem à Europa através de vários portos de transbordo. Quando os três navios forem trabalhar na Holanda e Espanha, os prazos de entrega serão reduzidos para 20 dias. Espera-se que o setor de frete reduza os custos de transporte em cerca de 30-40%.

De acordo com a Marine Traffic, o navio de bandeira alemã MV Spica tem uma capacidade de contentores de 749 TEU, a bandeira cipriota com MV Andromeda J pode movimentar 850 TEU, e a capacidade de contentores da transportadora portuguesa, MV Music, é de 803 TEU.

No domingo, o secretário da CPA, Omar Farooq, disse que o chefe da Autoridade Portuária concordou em operar um navio em rotas europeias. O navio navegará diretamente do porto de Chattogram para o porto de Rotterdam, na Holanda, e o porto de Barcelona, ​​na Espanha.

Em uma troca de pontos de vista com repórteres por ocasião do 135º aniversário da fundação do porto, o almirante Muhammad Shah Jahan, chefe da Autoridade Provisória da Coalizão, falou sobre a transferência direta para a Europa e outros países.

Shah Jahan disse que vários países manifestaram interesse em assinar memorandos de entendimento para envio direto para a Europa. Estes incluem Portugal, Eslovénia e muitos países do Médio Oriente. Adiantou que o envio direto de contentores para estes destinos começará em breve e será dada prioridade aos pedidos de entidades interessadas em lançar serviços de envio direto.

Ele disse que o acordo de paz global proporcionará ampla cooperação para o transporte de mercadorias diretamente para a Europa, o que beneficiará os exportadores e iluminará a imagem do país. O transporte de mercadorias poderá chegar aos compradores estrangeiros em menos tempo se o transporte direto for aumentado, o que reduz muito os custos de transporte e economiza tempo na entrega das mercadorias. Isso ajudará os produtos de Bangladesh a fazer bons negócios no mercado global.

De acordo com Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) e Freight Forwarders Association, cerca de 82% do total de exportações de Bangladesh são vestuário. Em particular, 51% das exportações de Bangladesh vão para a Europa.

O vice-presidente da BGMEA, Rakibul Alam Chowdhury, disse que a nova remessa com os países europeus criou um grande potencial para as exportações do país. Esta é uma grande conquista para Bangladesh e você deve certificar-se de não desativar este serviço.