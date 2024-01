O Grupo Selex está recrutando 1.200 pessoas para serem colocadas em diferentes locais da Itália: requisitos

O Grupo Selex está à procura de funcionários para ingressar no mercado de trabalho: espera-se que 1.200 funcionários sejam recrutados na Itália. Como encaminhar seu currículo.

O Grupo Selex opera sob um DMO, ou seja, 2024 Modern Organized Distribution Espera-se que empregue 1.200 pessoas em todo o território nacional italiano. Abaixo estão os perfis exigidos, requisitos necessários e como enviar seu currículo.

Conforme mencionado anteriormente, ao longo de 2024 Grupo Selex terá interesse em fortalecer a rede comercial Com novas lojas abrindo em toda a Itália. Por esse motivo, será necessária a busca de novos colaboradores para ingressar no mercado de trabalho. O que você sabe sobre os números exigidos e como se inscrever?

Silex, como se candidatar a uma vaga na empresa

Novas e importantes oportunidades de emprego com Conclusão de 1.200 oportunidades de emprego até 2024. Os números a serem contratados são caixas, gerentes, balconistas e trabalhadores dos setores de açougue, frutas e legumes, enlatados e alimentos embalados. O ambicioso plano de recrutamento nasceu no âmbito do plano de desenvolvimento do Grupo Selex para 2024 e inclui Com um investimento de 540 milhões de euros. Os recursos serão destinados especificamente para a expansão da rede da conhecida empresa e a previsão é de abertura de 65 lojas. Além disso, um aspecto muito importante é precisamente o facto de também ser possível com fundos Renovação de 94 lojas Já presente em território italiano.

A Selex foi fundada em 1964 e está sediada em Trezzano sul Naviglio, em Milão. Hoje é um verdadeiro líder, ou seja, o segundo grupo na moderna distribuição organizada italiana Possui 18 empresas membros. Existem 3.000 pontos de venda ativos em toda a Itália, na forma de supermercados, lojas de descontos, lojas de departamentos e também lojas dedicadas aos animais. Mais de 31.000 colaboradores foram empregados Em toda a região.

Além disso, dentro do grupo Selex existem também outras empresas nacionais como Famila, Cash&Carry, Animal che Passion, Gros, Pewex e Elite. A partir de agora, a empresa é multimarcas Foi confirmado que está em forte expansão. Isto é evidenciado pelos dados do volume de negócios de 2023, que ascendeu a cerca de 20 mil milhões de euros, registando um claro aumento (mais de 9%) face a 2022.

Como referido anteriormente, em termos de recrutamento, estes abrangerão todos os sectores dentro do supermercado e As adições ocorrerão gradualmente ao longo de 2024. Todos os interessados ​​em submeter as suas candidaturas poderão submeter o seu CV diretamente no portal eletrónico na secção designada para o efeito. Empregos – Trabalhe conoscoAnúncios e páginas dedicadas ao novo recrutamento 2024 serão incluídos gradualmente.