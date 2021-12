Morda o caixa eletrônico, começamos em 2022: o que está mudando

Em 2022, tudo mudou em relação aos caixas eletrônicos. Picada para os clientes que terão uma surpresa ruim

É hora de mudanças em vários aspectos da economia. A pandemia mudou e mudará muitas coisas novamente. Por um lado, os processos já em curso ou em fase de implementação foram acelerados. Por outro lado, há uma maior disponibilidade de recursos das instituições a favor da revivendo a economia. Isso vai causar Muitas mudanças, talvez um evento temporal. Em termos de pagamentos, o objetivo é aumentar os pagamentos digitais, como já foi feito.

ATMs, incrementos nas retiradas: detalhes

Depois, há a frente energética com a Itália e a Europa nas garras da dependência energética estrangeira e das mudanças climáticas. em um Mundo bancário aceleração Fechamento de agências bancárias. Tornou-se mais e mais É difícil encontrar um caixa eletrônico Perto de sua casa, especialmente nas pequenas cidades, mas também nos arredores das grandes cidades. Freqüentemente, você precisa sacar de filiais de outros bancos, que não sejam o seu, com o pagamento de comissões.

É precisamente neste sentido que é certo o aumento dos custos com comissões que se realizarão em ATMs que não o seu próprio banco. Deve custar até 3 euros Para uma operação, mesmo que o gerente geral do Bancomat SpA anuncie ao jornal que a probabilidade chegará Máximo 1,50 EUR em um comitê. Esse é o objetivo do programa de mudança das regras propostas pelo Bancomat SpA ao antitruste que deve se manifestar.

no que diz respeito aos vezes, Antutrust vai se expressar dentro Abril de 2022. Portanto, antes dessa data nada mudará para os usuários. No entanto, o gestor do ATM não exclui a possibilidade de obter uma opinião ainda mais cedo. Mas então lá Contratos a serem alterados. Eles também vão atualização de sistemas, Ponto de venda, ATM. Em suma, segundo o diretor, provavelmente ele irá longe demais Mais de 2022 Antes de mudar qualquer coisa sobre o saque de dinheiro.