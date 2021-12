A cidade chora a morte de Dario de Nulvo, e o corpo deve ser trazido para casa

Agrigento chorando Dario de Nulfo. A perplexidade face à trágica morte de um jovem de 27 anos que morreu numa horrível explosão em Lisboa provocada por uma fuga de gás que ainda não cedeu na cidade. Cinco ficaram feridos no total. As queimaduras provocadas pelos incêndios que eclodiram após a explosão foram fatais para o jovem Agrigento.

Dario, formado em economia, era filho de uma funerária, fazia mestrado em Londres e estava em Portugal para cursar o programa Erasmus. Ele era um menino muito conhecido na cidade, conhecido por sua personalidade alegre.

São muitos os certificados de solidariedade com a família por parte das instituições. “Em meu nome e em nome de todo o conselho – diz o prefeito Franco Micci – me junto à família de meu amigo Roberto de Nulfo na morte de seu filho Dario”.

Tragédia em Portugal, Agrigento, de 27 anos, morre em uma explosão

“Akragas Calcio, dirigentes, técnicos, jogadores e todos os colaboradores partilham a dor da trágica morte em Portugal do jovem Dario de Nulfo de Agrigento, filho de Roberto, adepto do Akragas e sempre próximo do FC Biancazura L’Akragas – diz no seu Facebook página – a sua proximidade e as mais profundas condolências À família Di Nolfo. Soubemos da morte prematura de um membro do nosso grupo. ”

Como exclama a popular banda “Val d’Akragas”: “Soubemos da notícia da morte prematura de um integrante do nosso grupo. Lembramo-nos dele sempre sorridente, educado, sensível, irônico, afetuoso, ambicioso e amante do nosso folclore. Nós estão tristes e chocados com o que aconteceu. Somos próximos a família e estamos Conectados com sua imensa dor. Olá Dario, você sempre fará parte de nossa grande família e do coração de todos nós. ”

A solidariedade com a família de Nulfo também vem do prefeito de Agrigento, Giovanni Civelta, que “junta a toda a câmara municipal” a angústia infligida à família De Nulfo, pela morte trágica e prematura de seu filho Dario, “com ele, brilhante, alegre, leal e amante da vida. ”deixa um jovem apaixonado por sua terra.”

O corpo de Dario agora espera ser repatriado para comemorar o funeral. O luto da cidade não será declarado.