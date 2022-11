Curso gratuito para técnicos de manobras e condução

trenord Oferece um curso de formação gratuito para os aspirantes Técnicos de manobra e conduçãoConsiderando a Plano de posicionamento futuro.

O curso visa alcançar qualificação Inclui estágios extracurriculares.

No momento é possível solicitar escolhas. Vamos ver como e outros detalhes úteis sobre a oportunidade de estágio.

Curso gratuito para técnicos de operação e condução

Portanto, o curso de treinamento gratuito para aspirantes a Técnicos de Manobra e Direção da Trenord está sendo organizado pela empresa para futuros empregos.

Incluindo exercícios extracurriculares, o projeto formativo visa obter Formação de um técnico de manobras e condução.

Este número profissional Responsável pela movimentação de trens Em uma caixa no local de serviço ou depósito de manutenção. Turnos programados e flexíveis, incluindo dias de folga e fins de semana.

Formulação do percurso formativo

A proposta de treinamento da Trenord declara:

Obtenção da licença europeia (cerca de um mês) + exames teóricos.

Curso Suplementar de Certificação A1/A4 e PDT-A (duração aproximada de 2 meses);

Treinamento de campo;

Fases de Avaliação/Validação, vinculativas para a continuação do curso incluindo formação.

requisitos

Aqueles que me possuem requisitos listado abaixo:

Ensino médio completo, preferencialmente técnico;

Carteira de habilitação tipo B;

Conhecimento de italiano em nível de falante nativo ou nível certificado B1;

Requisito preferencial: residência na Lombardia e regiões vizinhas.

Ao acima deve ser adicionado o seguinte Características:

provisões;

flexibilidade;

Compromisso contínuo.

Exame e exame médico de aptidão

Candidatos que passam Seleção estará sujeito a Exame de aptidão física para o trabalho. Depois de passar no exame médico, será possível acessar os cursos que serão programados de acordo com as necessidades do ingresso.

Trem do Norte

A Trenord Srl é uma das principais realidades do transporte ferroviário público local a nível europeu. Foi fundada em 2011 por seus atuais acionistas FNM e Trenitalia. Opera mais de 2.170 voos diários para a Lombardia, sete províncias vizinhas e o Aeroporto Internacional de Malpensa.

COMO SE INSCREVER NO CURSO TRENORD

Qualquer pessoa interessada no curso gratuito Trainord pode já aplicadocontato com Esta página (“Vagas”) no site da Empresa e clicando em “Aspirantes a Técnicos de Manobra e Condução”. Eles terão que clicar no botão “Enviar currículo” e preencher um formulárioformulário online Onde será necessário anexar:

Curriculum vitae;

Foto;

carta de apresentação.

Como alternativa, você pode clicar no botão “Inscrever-se no LinkedIn” para se inscrever no LinkedIn.

Cursos e outras atualizações

Continue nos acompanhando, e para conhecer outros cursos gratuitos, acesse página Sobre as oportunidades de treinamento disponíveis na Itália. Se você deseja se manter informado e receber todas as atualizações, também pode se inscrever gratuitamente nosso boletim informativo e tudo canal de telegrama.