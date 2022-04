Faturamento, preços máximos de gás em Espanha e Portugal

O governo italiano continuará pressionando por um teto para o preço de compra do gás a nível europeu. As garantias do ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, vêm depois que Espanha e Portugal obtiveram luz verde de Bruxelas para acabar com o custo do metano importado e usado para produzir eletricidade.

receita ibérica

Madrid e Lisboa dependem menos do que nós de fornecimentos estrangeiros (incluindo russos) e são mais dependentes de fontes renováveis. O objetivo da receita ibérica é reduzir as contas das famílias e das empresas, estimando a sua redução em um terço. Este efeito será obtido evitando que o custo do gás ultrapasse os 40 euros por megawatt-hora e, em qualquer caso, não exceda os 50 euros por um período de doze meses. Na prática, metade dos preços de mercado atuais.

Como é formado o preço da energia?

Para entender como as contas ficarão mais leves para espanhóis e portugueses, é preciso lembrar como é determinado o preço da energia. Isso é definido pelo Exchange com base no custo de produção mais alto. Então, se o gás estiver subindo muito, toda a eletricidade ficará cara, mesmo a gerada – por exemplo – com o vento (mesmo que você gaste menos para fazer assim). É um mecanismo projetado para garantir um mercado livre e evitar desequilíbrios de oferta, mas à luz dos aumentos extraordinários de metano, exacerbados pela guerra na Ucrânia, não é mais suficiente.

proposta italiana

Nosso governo falou em não vincular o preço da energia ao preço do gás, mas acima de tudo insiste em limitar o custo do metano para todo o continente: colocar uma barreira apenas na Itália que faria com que os exportadores não nos vendessem seu gás por desviando-o para outro lugar. . No entanto, aqueles na UE que se opõem a tal solução (Holanda e Alemanha) argumentam que o risco de ser demitido é o mesmo: apesar de ser um grande comprador, a Europa não está sozinha na falta de gás e não pode se dar ao luxo de decidir como muito a pagar por isso.