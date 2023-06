Pacto de Estabilidade, Alemanha ataca a Itália (aliada da França)

postado em 18/06/2023 11:55

A Europa está unida no nome, mas depois, quase sempre, cada país tenta maximizar seus interesses parciais, e isso é basicamente inevitável. A última divisão diz respeito a b Carta de Estabilidade e Crescimento afiliadoUnião Europeia, pelas emendas que iniciaram as negociações. A reforma da Carta está no centro do trabalhoecofenConselho de Ministros da Economia e Finanças, que reuniu em Luxemburgo. Se fosse França Países líderes que, comoItáliaquerem limites menos rígidos para investimentos e gastos públicos, o AlemanhaPor outro lado, apela a um maior rigor e propõe-se pressionar os que têm uma dívida pública demasiado elevada a reduzi-la, estabelecendo padrões numéricos, pré-determinados e idênticos para todos, quanto aos limites da dívida e do défice. À margem do Ecofin, nem mesmo as reuniões bilateral Consegui encontrar um resumo. Portanto, França e Itália se encontram novamente “aliados” Ao pedir maior flexibilidade, onze países europeus querem condicionar a reforma do Pacto Europeu de Estabilidade a um controle estrito das normas contábeis. Eu sou o mesmo Alemanha E a: República Tcheca, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Croácia, Eslovênia, Lituânia, Letônia, Estônia e Luxemburgo. Curiosamente, desta vez,holandêsseu ministro das Finanças, Jaula de Sigriddistanciou-se da lista de países selecionados em geral agora “frugal”. (Continue lendo após a foto)

fenda

Enquanto lemos impressãoA mediação está atualmente a ser realizada pelo Comissário Europeu para a Economia, Paulo Gentilonique apontou que durante o período de austeridade, o investimento público na zona do euro foi enxugado e as políticas da UE “interferiram”. Paracíclicoem vez de lutar contra as flutuações cíclicas.” O embate entre os onze países frugais e a Itália e outros países baseia-se numa das principais propostas da Comissão, que permitiria deslocar o tempo necessário para os ajustes orçamentais do curto prazo para o médio prazo, dando mais liberdade aos estados Integrantes Comprometidos em fazer investimentos públicos em alguns setores prioritários A comissão sugeriu que cada país pactuasse, diretamente com a comissão, sobre planos de gastos Reduzir o défice global abaixo 3%, a longo prazo. Ministro da Economia governo MeloniGiancarlo Giorgetti solicitou que houvesse um chamado regra de ouro: uma espécie de exceção temporária às regras mais rígidas de redução da dívida pública, quando se trata de investimentos “prioridade”. Por exemplo, “Ambiente, energia e transformação digital”: “É preciso garantir a sustentabilidade das contas”, declarou Giorgetti. (Continue lendo após a foto)

proposta de Giorgetti

As três áreas mencionadas fazem quase integralmente parte dos investimentos que serão financiados com dinheiro europeu RePowerEu E bandeira. Também por isso, segundo o ministro italiano, seria possível uma exceção temporária, porque “são investimentos de duração limitada e a sua quantificação já foi verificada”. Por isso, Giorgetti pede que as novas regras sejam flexíveis e excluam os investimentos digitais e “verdes” da conta da dívida. Além deItália também França, Espanha, Portugal, Grécia e Malta Insistiram na necessidade de apoio investimentosnão apenas crédito equilíbrio. homólogo francês, Bruno Le Mairefaz-lhe eco e também se refere a uma questão metodológica, mas também de princípio: “Respeitar soberania de países. Recordo que a União Europeia continua a assentar na soberania de Estados e Estados.efeitos catastróficos da União Europeia.” (Continue lendo após a foto)

A aliança (inédita) entre a Itália e a França

Itália e França podem contar com um lado presidência espanhola A União Europeia está numa aliança que une os governos de direita, esquerda e centro. E a nossa ambição política na Europa – como disse o ministro francês – deve ser a mesma Investimento, inovação e gestão Tecnologias de descarbonização, inteligência artificial e construção de nossa posição entre a China e os Estados Unidos.” Regras e objetivos O mesmo para todos ou estratégias divergentes? O jogo do Pacto de Estabilidade e Crescimento está agora a ser jogado nesta base.

