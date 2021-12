Quem prefere a Pfizer corre o risco de esperar um mês – Corriere.it

Está indo melhor do que as metas estabelecidas pelo comissário. Isso significa que as metas que a equipe de Francesco Vigliolo relatou às regiões nestes dias de dezembro foram muito acertadas. O que está acontecendo é uma mudança de comportamento decorrente da psicologia coletiva que leva a uma corrida inesperada – pelo menos nessas proporções – às terceiras doses devido ao aumento da infecção ditada pelo índice de transmissibilidade acima do limiar da epidemia.

Portanto, estamos vendo uma lacuna média de cerca de 80.000 Departamentos por dia entre as ambições do governo e a realidade, líquido do primeiro domingo de dezembro, quando viajou um pouco abaixo do limite esperado. Verifica-se inevitavelmente uma diminuição do fornecimento de medicamentos à disposição das farmácias, centros e hospitais, que terminará tão rapidamente dentro de duas semanas, ainda que até ao final do ano se preveja que a Comissão Europeia negoceie mais 10 milhões de chegadas com medicamentos. Empresas e com destino à Itália.