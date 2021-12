Omicron permaneceu no Natal, mas não há acordo na UE sobre viagens

Twitter Roberto Speranza Ansa “Em Bruxelas com os ministros da saúde da UE. É hora de concretizar a União Europeia da Saúde. Esta pandemia nos ensinou que as emergências de saúde não têm fronteiras e só podem ser combatidas juntos” tuitou Roberto Speranza, 07 de dezembro de 2021.

Estamos em uma situação muito perigosa, com altos níveis de transmissão secreta. A próxima temporada de férias, quando os contatos entre grupos de pessoas aumentam, pode piorar as coisas. Com a nova expansão que esperamos da variante Omicron, a situação pode realmente ir de mal a pior, por isso precisamos tomar outras medidas de precaução, em paralelo com a expansão da vacinação. ”

É assim que a Diretora da Agência Europeia para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) Andrea Amon fala aos ministros da saúde dos 27 estados membros reunidos em Bruxelas. Embora a Omicron não esteja mais causando a quebra das bolsas de valores, uma nova alternativa ao covid está surgindo como uma sombra desconhecida em um futuro próximo. Mas no Conselho de Ministros da Saúde não há acordo sobre o que fazer, principalmente no que diz respeito às viagens, que se espera que se intensifiquem com a aproximação das férias. É por isso que o ministro italiano Roberto Speranza está de volta para renovar o apelo para retomar o agora “velho” projeto da Comissão da UE de uma “União da Saúde”, que foi apresentado no ano passado por Ursula von der Leyen e ficou na gaveta por divisões entre estados membros.

Vamos começar do lado positivo. No edifício Europa, os 27 ministros concordaram com a duração do Corredor Verde em 9 meses, conforme proposto pela Comissão Europeia e com o apoio do governo italiano. Não é um dado adquirido, visto que os países da UE estão se preparando para administrar a terceira dose em velocidades diferentes. Encurtar a duração do corredor verde de 12 para 9 meses também significa a necessidade de acelerar e fortalecer a campanha de reforço, tarefa que em muitos países – inclusive na Alemanha – tem se mostrado complexa, dados os baixos níveis de vacinação mesmo após a primeira e segundas doses. “Ainda existem 6 estados membros com um nível de vacinação inferior a 55 por cento”, confirma a comissária de saúde Stella Kyriakides.

A diretoria de hoje também discute a possibilidade de compras conjuntas de antivirais, como aconteceu com as vacinas. Também há um acordo geral sobre isso. “Continuamos nosso portfólio de tratamentos da Covid e já firmamos acordos de estrutura para alguns tratamentos usando anticorpos monoclonais além do remdesivir que já temos – diz Kyriakides – estamos prontos para avançar junto com a co-compra, que é o mais seguro de forma rápida e eficiente para garantir o acesso atempadamente e a par dos novos tratamentos em toda a União Europeia, com as melhores condições de mercado possíveis.

Também há um acordo substancial sobre as restrições de viagens da África do Sul e outros países da mesma região, que foram identificados como o epicentro da disseminação do novo formato. Mas entre os 27 países, não há acordo sobre a questão mais crucial para a união: os movimentos dentro da União Europeia. No entanto, é o fator necessário para a proteção de Schengen e da liberdade de circulação, bem como para a economia do turismo e muito mais.

Neste momento, a linha proposta pela Comissão Europeia de abandonar a abordagem territorial para lançar um modelo baseado nas pessoas não é aprovada. Da série: Aqueles que foram vacinados devem poder viajar de um país para outro dentro da mesma UE usando apenas o corredor verde, sem correr o risco de quarentena ou tampões. No conselho de hoje, a França exige que seja mantida a possibilidade de novas restrições aos países (testes anti-coronavírus ou quarentenas) mesmo para aqueles que foram vacinados, mesmo que viajem apenas na União Europeia. Portugal já tomou uma decisão a este respeito. No momento, a Holanda exige apenas um teste negativo para chegadas de países terceiros, e esta é a posição do ministro holandês na cúpula de hoje.

Portanto, o apelo do Comissário Kyriakides para “manter uma abordagem coordenada” sobre as restrições de fronteira e recomendações de viagens a fim de “garantir os cidadãos” cai em ouvidos moucos. A ministra Esperanza também insiste na necessidade de coordenação. A linha do governo italiano é: para que haja mais ações, é preciso fazê-las em conjunto, todas as 27. Utopia por enquanto. É tempo de concretizar a União Europeia da Saúde. Esta pandemia ensinou-nos que as emergências de saúde não têm fronteiras e só podem ser combatidas em conjunto ”, apenas palavras de esperança.

Em relação à vacinação, após as decisões adotadas em Berlim e Viena, editorial de von der Leyen, aqui também: diferentes abordagens e discussão aberta. “É uma responsabilidade dos Estados”, lembra Kyriakides. “Há uma discussão legítima sobre a obrigatoriedade da vacinação – confirma Speranza – a posição da Organização Mundial da Saúde, Alemanha e Áustria que abre a discussão é legítima, e insisto no ponto de que a vacina é a verdadeira ferramenta essencial. Todas as formas que ajudam a cobrir a vacinação certamente ajudam a manter a curva da epidemia de Covid -19 sob controle Na Itália, no momento, a obrigação continua válida apenas para certas categorias profissionais (policiais, saúde, professores).