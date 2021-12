Estoque “arquivo” Omicron, Europa está se movendo com tecnologia, Milão fecha em + 2,4%

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) –Já no meio da sessão fortemente, as listagens europeias fecharam em uma corrida rápida graças ao apoio de Wall Street (onde Nasdaq 100 brilha) e nas palavras de Anthony Fauci, o principal conselheiro da Casa Branca na Covid, agora está “quase certo” que a variante do Omicron não é mais séria do que a Delta.

E assim a alta que começou ontem continua, e pelo menos parece, as bolsas parecem ter deixado para trás grandes preocupações para a Omicron. Frankfurt e Paris subiram cerca de 3%, voltaram às suas alturas históricas e Milão (FTSE MIB mais de 27 mil) desde 2008. Estoques cíclicos, como matérias-primas e automóveis, mas também tecnologia – motivados pela hipótese de que Intel Corporation Listado sob o controle da Mobileye – e de luxo, que poderá receber novo fôlego a partir do estímulo da economia chinesa. Então em Milão o melhor Stmicroelectron NS NixiCompre tambem Moncler Vamos Stilants que anunciou investimentos de 30 milhões em software e eletricidade até 2025. Defesas fracas, a começar pelos serviços públicos Telecom Italia Produz outro 1,3%.

O impasse na energia nuclear do Irã empurrou o petróleo bruto com West Texas Intermediate para US $ 72,7 (+ 4,6%). Por fim, na frente cambial, o euro vale $ 1,124 (fechou ontem a $ 1,1278). A moeda única também muda em 127,72 ienes (127,95), enquanto o dólar-iene é igual a 113,59 (113,44).

A produtividade dos EUA entra em colapso, mas Wall Street oscila

Sessão de alta forte em Wall Street após as baixas da semana passada devido ao medo da Omicron. Os investidores também aguardam as próximas decisões do Fed: na semana passada, o presidente Jerome Powell enfatizou que o foco continua na inflação, mesmo depois de descobrir a nova alternativa ao coronavírus. Por esse motivo, o banco central dos EUA deve decidir acelerar a ajuda e encerrar a ajuda – comprando US $ 120 bilhões em títulos por mês – antes de junho, cortando US $ 30 bilhões e nada mais. US $ 15 bilhões por mês. O início do aumento das taxas de juros pode em breve se tornar questionável. O Dia Macroeconômico previa a segunda leitura do índice de produtividade no terceiro trimestre, revisado de -5% para -5,2%, a pior queda desde 1960. O déficit comercial diminuiu 17,6% em outubro ante o mês anterior, quando subiu para US $ 81,4 bilhões, que é o valor recorde (valor ajustado de 80,9 bilhões inicialmente). E registrou queda para 67,1 bilhões de dólares, contra expectativas de 67 bilhões de dólares, graças a um aumento nas exportações de 8,1% para 223,6 bilhões de dólares, com as importações subindo 0,9% para 290,7 bilhões de dólares.

Na Alemanha, o Índice Zew caiu menos do que o esperado

Na frente macroeconômica, o Índice Zew de Expectativas Econômicas da Alemanha caiu para 29,9 pontos em dezembro, de 31,7 em novembro. No entanto, esse número é melhor do que as expectativas dos analistas, que esperavam cair para 25 pontos. Além disso, o índice das condições atuais caiu para -7,4 pontos, ante 12,5 em novembro. Também na Alemanha, a produção industrial aumentou 2,8% ciclicamente em outubro, de acordo com um índice com ajuste sazonal, e caiu 0,6% em termos anuais, de acordo com dados provisórios do escritório de estatísticas Destatis. Na comparação com fevereiro de 2020, mês anterior às restrições causadas pela pandemia na Alemanha, a produção ainda é 6,5% menor em termos dessazonalizados.

Em toda a Zona do Euro, o PIB cresceu 2,2% no terceiro trimestre após + 2,2% no segundo trimestre. Na União Europeia, o valor é de + 2,1%. Em relação ao ano anterior, o PIB aumentou 3,9% na Zona Euro e + 4,1% na União Europeia. A taxa de emprego aumentou 0,9% nas duas regiões em relação ao segundo trimestre após + 0,8% entre abril e junho. (+ 2,1% e + 2% A / A).

Tendência do mercado de ações FTSE Mib download…

Foco em Stellantis após anúncio de estratégia técnica e acordo com a Foxconn

no que diz respeito aos StilantsO grupo espera gerar aproximadamente US $ 4 bilhões em receita anual até 2026 e aproximadamente € 20 bilhões até 2030 “resultante de ofertas de software e produtos habilitados para assinatura”. A estratégia de software para o uso de plataformas de tecnologia de próxima geração espera investir mais de 30 bilhões até 2025 para implementar sua transformação em software e eletricidade. Um comentado. Carlos Tavares. Stellantis então anunciou um acordo com o Hon Hai Technology Group (Foxconn) para formar uma parceria com o objetivo de projetar uma família de semicondutores construída especificamente para apoiar o grupo e clientes terceirizados.