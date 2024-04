Os carros mais vendidos da Itália são mortais para os pedestres O número de mortes aumentou 30%

Parece que neste período recente se respira uma espécie de “ar negativo” em torno de um dos modelos de automóveis mais populares e mais vendidos em todo o mundo, e não apenas aqui.

Na Itália como em outros lugares, não só pela moda, mas por uma série de razões estruturais, estéticas e de desempenho, existe um tipo de carro que… Desertoescolha um Amplie o consenso.

E a modelo mais vendido, As estatísticas estão à mão, mas parece que, por muitos, ironicamente, até as mais abusadas: sim, porque há bastantes Críticas Deixe a chuva cair sobre ele.

Quais serão e por quê? Quem eles virão? E acima de tudo, que tipo de modelo é O carro de que estamos falando? Obviamente, muitos, sem dúvida, já adivinharam o que é.

Apenas andando pela rua Olhar a semelhança entre vários modelos trans para entender qual tipo é o mais popular: e como você diz “números”, estamos falando, SUVs.

SUVs, críticas que geram discussão: a segurança está em jogo

E a SUVs O tipo de carro que os italianos, e não apenas eles, adoram neste momento histórico específico. No entanto, também parecem ser o tipo de veículo mais perigoso para os peões. Isso mesmo: segundo uma estatística que tem gerado muito debate, o número de… mortopara que fique em Trinta por cento de crescimento A partir deste ponto de vista. mas por que?

SUVs Representa um perigo Maior, em comparação com outros tipos de carros, em comparação com pedestres Que se encontram atravessando a estrada. É um tipo de análise à qual se somou a pesquisa: um estudo que ele desenvolveu Justin Tindall, Professor de Economia na Universidade do Havaí. O que seria esse tipo de análise? Em dois conceitos básicos principais: Tamanho e eletricidade.

SUVs, eles são realmente tão perigosos?

Segundo o estudo, entre 2000 e 2019 teria havido um aumento de 30 por cento de mortes Entre pedestres e TyndallEstará ligado ao desenvolvimento de SUVs. Segundo a professora, o aumento de peso e tamanho do carro está ligado à presença de baterias nos modelos eletricidadeisso afetaria.

No início do milênio, era um peso médio 1.745kg, Enquanto estiver em 2019 Era 1.931kg: Ou mais 10%, Além de um aumento de 21,5% na presença de carros maiores e mais pesados ​​nas vias, o que acarreta aumento dos riscos aos pedestres devido a colisões, mesmo que acidentais, na via. maior peso, Maior tamanho e velocidade A condução será um factor de maior risco, em caso de colisão, para os peões.