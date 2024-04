Reformados em Portugal, últimas notícias — Idealista/notícias

A idade de ouro do Aposentados em Portugal Ele chegou ao fim. o Preços de casas E a Fim dos privilégios associados às isenções fiscais Estão a fazer com que os italianos fujam do país que sempre preferiram como destino para desfrutar dos anos de reforma. Segundo o que foi noticiado pelo semanário português expresso, Dez anos depois as coisas mudaram significativamente. Mas quais são os destinos mais populares agora? Vamos descobrir juntos.

Para o Semanal Português Expresso“Ultimamente, vejo que há cada vez menos italianos”, explicou Michele De Benedictis, 50 anos, milanês, proprietário da “Gastronomia Italiana”, um restaurante situado em plena Rua Frederico Arouca, uma das ruas comerciais mais movimentadas de Cascais. . Os aposentados estão chegando. Parece-me normal: os preços, especialmente os preços das casas, são uma loucura. Os aluguéis dobraram em relação ao que eram há 10 anos, quando cheguei aqui. Naquela época pagava 600 euros por mês por uma linda casa de 100 metros quadrados de frente para o mar. Hoje a mesma casa está para alugar no Airbnb por 200 ou 300 euros por dia.”

Reformados em Portugal, o que está a mudar?

Nos últimos anos, milhares de reformados italianos, atraídos por incentivos fiscais, decidiram… Mudança para Portugal. Mas as coisas mudaram agora. Com o governo de Antonio Costa que decidiu colocá-lo em prática Acabar com os benefícios fiscais para os chamados residentes incomuns E com Custo das casas aumentandoAparentemente eu sou Aposentados italianos Já não se interessam por Portugal e procuram outros destinos com maiores vantagens fiscais, por exemploAlbânia. Este último é um país cada vez mais atrativo como explicou ideal/notícia Pelo Presidente da Associação de Aposentados da Albânia (APIA). Mas também existem outros destinos de interesse, por ex. Eslováquiao Grécia E também São Marino. Como é chamado Eles querem impostos Procuram novos destinos, com uma certeza: não ficar na Itália, onde os impostos são muito altos.

Aposentados no exterior são os países mais procurados

Sempre em português semanalmente ExpressoMaddalena Di Santo, proprietária da agência “Transfersi in Portugal”, sediada em Faro, disse que muitos temem que a partir deste ano não seja possível mudar-se para Portugal com as vantagens que existiam até recentemente e que quem já está em Portugal está a tentar perceber qual… Um país para onde é melhor ir quando expirar o período de férias fiscais de 10 anos. Ele explicou que os destinos mais procurados no momento são: São Marino, Eslováquia, Hungria, Albânia, Grécia e Chipre. Em todos os lugares, mas não na Itália.