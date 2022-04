Seca: Itália está em verdadeiro estado de emergência – AgroNotizie

o último Transferir observatório semanal profetaAssociação Nacional de Associações de Proteção de Terras e Gestão de Água de Irrigação, Sui recursos hídricos Indica que o sistema hidráulico do país não é adequado diante do clima equatorial e dos fenômenos climáticos.

Da Espanha, Portugal e norte da Itália, os efeitos do aquecimento global atingem a região central da península, particularmente ao longo da cordilheira do Tirreno.

Na verdade, em Toscana A diminuição geral do fluxo em todos os rios parece irreprimível, enquanto em Úmbria Há -70% na precipitação de inverno.

no Lácio A preocupação fica por conta do Lago Bracciano, cujo nível está 26 cm mais baixo do que no ano passado. Desde o início do ano, a precipitação tem sido baixa.

EmNorte da ItáliaNo período de setembro de 2021 a março de 2022, caiu 90%, com déficit entre 200 e 400 mm. O aumento médio da temperatura está na faixa de 1,5°c e 5°c, com sérias implicações para as tendências das culturas e ecossistemas. Prevê-se que estas consequências se agravem nas próximas semanas devido à falta de neve nas montanhas e ao consequente abastecimento de água com o início da primavera.

Entre o grandes lagose o nível de Garda está prestes a cair abaixo da média, já que as principais bacias lacustres do norte com Lario e Iseo estão bem abaixo de zero hidrométrico há algum tempo (5,9% e 7,1%, respectivamente).

Po registra a seca de inverno mais severa nos últimos 30 anos (Fonte: Autoridade da Bacia do Rio Po) com um caudal, no Piemonte, inferior a metade do registado no “Annus Horribilis” 2017, enquanto este défice na direção do mar é de -75% em média.

Durante dois anos, Emilia-Romagna sofreu uma aparente crise hídrica com as vazões de Trebia, Sichia e Reno, que hoje estão em seus níveis mais baixos desde 1972; fiumi allo exremo também significa a altura da cunha de sal, que hoje já chega a 15 quilômetros da costa. A região mais seca continua sendo a região de Ferrara, onde o nível da água diminuiu apenas 392 mm nos últimos 12 meses e não diminuiu até a queda nos últimos 30 dias.

