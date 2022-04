Atenção aos contratos: aumento é acionado no Telepass

Na selva de aumentos de preços, oficialmente motivados pelo aumento do custo do gás, combustível e matérias-primas após as sanções impostas pelos países da UE à Rússia, em breve será possível incluir Telepass. Um aumento unilateral do “Contrato Familiar Telepass” é indicado na carta aos clientes: neste caso, portanto, apenas está prevista a possibilidade de rescisão deste Contrato.

“A proposta de modificação unilateral de seu contrato foi ditada pela necessidade de aumentar – pela primeira vez desde que a família Telepass foi lançada em 1997 – a taxa de família Telepass e a opção gêmea (se ativa)” , Na verdade, lemos na nota. O aumento previsto mensalmente será de 0,57€, incluindo IVA, para a família e de 0,28€, incluindo IVA, “Twin Incluindo Opção Premium / Assistência em Viagem Italiana” . Este aumento, prossegue o comunicado de imprensa, será determinado pela “A mudança gradual no contexto tecnológico, mercadológico e organizacional em que a Telepass opera.”

proposta de alteração unilateral define a nota oficial novamente, “Introduzindo algumas disposições adicionais relacionadas com taxas e ferramentas de faturação, com o objetivo de adaptar as formas de prestação de serviços ao desenvolvimento tecnológico e organizacional.” . A única possibilidade para os clientes, sendo ajuste unilateral, é ler atentamente o documento específico carregado na web, no qual todos os detalhes sobre o aumento e a rescisão do contrato são fornecidos até o próximo dia 30 de junho. Se essa fosse a escolha, o usuário teria seis meses para devolver seus aparelhos à Telepass. “Se você não desistir” Lemos no final As alterações propostas entrarão em vigor em 1º de julho de 2022. .

Nas últimas horas, escavações ridículas foram adicionadas aos protestos na web de vários clientes. “Estranho, eu não achei que essa coisa fosse movida a gás…” um cliente Telepass, que indica especificamente a situação atual.

A Telepass Spa, até outubro do ano passado, estava sob o controle de uma empresa Atlântida. Até o momento, a Atlantia ainda detém a participação majoritária (51% das ações), enquanto os 49% restantes passaram para o Grupo de Parceiros de Fundos de Private Equity, com sede em Bar, listado na Bolsa de Valores da Suíça.