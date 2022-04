Moçambique – O Presidente Filipe Nyusi inaugurou a central fotovoltaica de Metoro, na província nortenha de Cabo Delgado, a maior do país. “O projeto insere-se no plano do governo de aumentar a capacidade produtiva e diversificar as fontes de energia no país em geral e na região norte em particular, com o objetivo de garantir a qualidade da energia na província de Cabo Delgado”, lê-se nos jornais. Emitido pelo Gabinete da Presidência. Lançada em 2020, a central é composta por 125 mil painéis, com capacidade de 41 megawatts de potência, suficiente para abastecer 130 mil famílias, disse o engenheiro Jonas Chitsuba, da Mozambique Electricidad (EDM). O projeto, avaliado em 47,3 milhões de euros, resulta de uma parceria entre a Edm, com 25% de participação, e a French Neon, com 75%. Após 25 anos de operação, a infraestrutura de controle da EDM passará. [SS]