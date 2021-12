“Um apagão total? É por isso que poderia acontecer. O que seria necessário se tudo acabasse?”

Algumas semanas atrás, notícia de um ataque a lojas de ferragens na Espanha para comprar cilindros de gás e tochas Temendo uma queda de energia Ele pode “desligar a luz” no país por dias, o que gerou reações entre o espanto e a diversão. A premissa de cortes prolongados de energia em um mundo hiperconectado acostumado a tecnologias 24 horas parece distante, mesmo que Explosão de consumo no primeiro período da epidemia – Também na esteira do uso generalizado de trabalho inteligente – uma das mudanças mais visíveis no mundo dominado pelo Coronavírus foi. Andrea Aparo von Floyd, físico, diretor corporativo (exerceu cargos de responsabilidade na galáxia Finmeccanica mas também em Ansaldo) e professor da Universidade Sapienza de Roma, onde estuda estratégia empresarial, explica por que a hipótese não é considerada tão exótica.

Professor, por que temos que nos preocupar?

“na Europa Levamos o sistema de produção e distribuição de eletricidade ao seu limite. Quanto mais perto você chegar do limite, maior será a probabilidade de você passar por uma crise. Lembre-se da lei básica de Murphy de “se algo der errado, vai dar certo”, assim como a lei de Drucker de “se algo der errado, todos os outros farão a mesma coisa”, há realmente uma preocupação.

Além disso, a capacidade do sistema de atender a qualquer pico de demanda é muito limitada devido a Modifique os métodos de mistura de produção. Fechamos usinas termelétricas a carvão por razões econômicas e ambientais, reduzimos aquelas movidas a óleo combustível, aumentamos as fontes intermitentes e não investimos o suficiente em sistemas de armazenamento. Resumindo, fizemos de tudo para complicar nossas vidas ”.

Quais são os motivos que podem causar um grande apagão?

“Aumento da demanda por energia em relação ao que está realmente sendo produzido. Ou qualquer interrupção na linha de distribuição. Somados à importância crítica estão o topo dos estoques, o aumento dos preços dos combustíveis e a obsolescência das fábricas e da infraestrutura.”

Quanto tempo pode durar e quais as dimensões da região em que pode estar envolvido, se for da Europa?

“Para colocar todo o sistema de volta em seus pés Tempo estimado entre 7 e 14 dias. Até porque o sistema a que nos referimos não se limita apenas à Europa. A chamada Área Síncrona Continental, anteriormente conhecida pela sigla UCTE, é a maior rede elétrica do mundo. 400 milhões de usuários em 30 países. Inclui a Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, República Tcheca, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça, Ucrânia, Hungria, bem como Argélia, Marrocos, Tunísia e Turquia.

Quais serão os efeitos desse fechamento “global” em nossas vidas diárias?

“Você vai acertar Qualquer dispositivo ou sistema que precise de eletricidade para funcionar. Então, se não tudo, então quase tudo. Telefones, internet, caixas eletrônicos, sistemas de pagamento, semáforos, trens do metrô, setor de transporte, elevadores, redes de água e esgoto, televisão, rádio, geladeiras, lava-louças, lava-louças e carros elétricos. Eu recomendo, como um jogo para jogar, encontrar o maior número possível. “

E se assim fosse, o que seria necessário na casa para passar todo o período de blackout incólume?

Ele deveria estar em casa Equipamento fornecido para eventos de emergência, como terremotos e outros desastres naturais. água potávelPelo menos dois litros por pessoa por dia. Comida. Desinfetantes e medicamentos e necessidades básicas Para cuidados pessoais, incluindo papel higiênico. Sacos de lixo. Velas e outros dispositivos de iluminação não elétricos. Combustível para cozinhar e aquecer. tampas. Rádio alimentado por bateria para qualquer comunicação de emergência. E deixe-me acrescentar uma boa quantidade de livros para leitura e jogos de tabuleiro. E pode ser uma empresa divertida. “

Existem opções preventivas que nos permitem evitar este perigo?

“Claro que sim, hoje temos mais tecnologia do que problemas. Existem grupos de soluções. Todos requerem um bom tempo de uso, exceto por uma queda acentuada do consumo, que é contínua ao longo do tempo. Uma hipótese que não pode ser proposta a menos que a saúde da economia esteja comprometida.

Definitivamente, leva tempo para tornar a rede mais resiliente. é necessário Construindo novas usinas de energiaAdicionando linhas de energia e modificando a arquitetura do sistema físico e administrativo. Grandes fábricas são necessárias para garantir que a demanda básica seja atendida. Eles são procurados pequenas plantas, de 500 quilowatts a cerca de dez megawatts, como turbinas a gás e motores de absorção de calor. São dispositivos distribuídos por todo o território, operados por operadoras locais, Quase imediatamente para reequilibrar o sistema, conforme necessário.

Além disso, precisaremos de sistemas de armazenamento dinâmico para gerenciar a interrupção de fontes renováveis, como a energia solar e eólica. eu preciso de um Modo de gerenciamento avançado, “Garantido”, utilizando o que há de melhor em tecnologia da informação e inteligência artificial, sob a responsabilidade de um órgão transnacional de coordenação e planejamento.

Não é barato …

“A realização de todos esses sistemas e programas deve ser apoiada pela capacidade e responsabilidade, educação e treinamento dos usuários, vontade política, consenso social e recursos econômicos. Sem falar do clima“

Este é talvez o maior obstáculo.