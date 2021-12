Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (6 de dezembro de 2021)

A Fitch melhorou o rating da dívida soberana da República Italiana em um nível, passando de “BBB-” para “BBB”. Banks, ENI e Enel tiveram um bom desempenho

Os principais indicadores da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros Reforço na zona positiva na primeira sessão da semana. Boas notícias para a Itália. A Fitch melhorou o rating da dívida soberana da República Italiana em um nível, passando de “BBB-” para “BBB”. Os especialistas elevaram as estimativas de crescimento do PIB italiano para 2021, agora fixadas em 6,2%, após o forte crescimento registrado no segundo e terceiro trimestres. Para o próximo ano, a Fitch estima um aumento de 4,3% no PIB italiano. A perspectiva da Fitch para o rating da Itália para os próximos trimestres permanece “estável”.

São 14,00 FTSEMib Ele subiu 1,03% a 26.207 pontos, logo abaixo da alta intradiária de 26.249 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele subiu 0,96%. Diferenças fracionais para Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,47%) e para A estrela da FTSE Italia (-0,02%).

o Bitcoin O valor foi devolvido a $ 48.500 (cerca de 43.000 euros).

Ele Ela difusão Btp bond Confirmado menos de 130 pontos.

EU ‘euro Ele oscila em torno de US $ 1,13.

Campo de atuação positivo para ações do setor bancário.

em prova de Monte dei Paschi di Siena (+ 2% para € 0,906) após fortes oscilações nas três sessões anteriores.

acima da igualdade também UniCredit (+ 0,84% a 11.224 euros). Analistas do JPMorgan elevaram o preço-alvo do instituto, liderado por Andrea Orsel, de 12 euros para 15 euros. Os especialistas também melhoraram a classificação para “excesso de peso”.

Foco em ações do setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em janeiro de 2022) se recuperou acima de $ 68 o barril.

Onde você está Ele ganha 2,46% para € 12.306.

sinal de mais para Enel (+ 1,53% para € 6.626). A gigante elétrica anunciou que concluiu a venda da totalidade da participação detida na Open Fiber (equivalente a 50% do capital social) para a Macquarie Asset Management e CDP Equity, depois de cumpridas todas as condições estipuladas nos contratos com as mesmas. A Enel levantou um total de € 2,73 bilhões e resultou em um ganho de capital de aproximadamente € 1,76 bilhões, bem como um impacto na dívida financeira líquida consolidada de aproximadamente € 2,42 bilhões.

em dificuldade, no entanto, Telecom Italia TIM (-2,54% 0,4526 euros).

Prefeito de tecnemont Subiu 1,72% para € 4.018. A empresa anunciou que a subsidiária Tecnimont assinou três contratos EPC com a Abu Dhabi Polymers Company (Borouge) em conexão com a quarta fase de expansão (Borouge 4) do Complexo de Poliolefina Ruwais, localizado 240 km a oeste da cidade de Abu Dhabi (Abu Dhabi). , Emirados Árabes Unidos). O valor total dos três contratos completos de EPCs é de aproximadamente US $ 3,5 bilhões.

ações ordinárias Juventus Confirmado em território positivo (+ 4,97% para € 0,435), enquanto i direitos No âmbito do aumento de capital ganha 23,8% para 0,0734 euros.

Confiar em Ainda no centro das atençõesApós o aumento registrado nas duas sessões anteriores. O estoque saltou 13,1% para 0,69 eurosDepois de alguns pingentes para substituir a altura.

Banco Intermobiliare Regista um decréscimo de 6,33% para 0,037 euros, no dia do lançamento do aumento de capital. O preço de fecho de sexta-feira 3 de dezembro, igual a 0,0419 euros, foi revisto para 0,0395 euros, enquanto o preço dos direitos iniciais foi ajustado para direitos (-50% a € 0,0012) está definido em € 0,0024.