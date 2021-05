Culpa da Europa – Libero Quotidiano

Attilio Barbieri 30 de maio de 2021

As alternativas lácteas à base de plantas não podem ser incluídas na mesma categoria. Portanto, nem “leite de soja” nem mesmo “leite de ervilha”. Mas esta é a única boa notícia vinda da Europa. Na prática, nada mudou em relação ao passado recente, uma vez que ainda se aplica a regra incluída no Regulamento da UE nº 1308 de 2013, segundo a qual bebidas vegetais que imitam alimentos brancos não podem ser classificadas como “leite”.

É claro que a Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen também pretendia eliminar as restrições existentes, para dar luz verde, por exemplo, ao “leite de ervilha” que a Nestlé está lançando maciçamente em toda a Europa. Mas uma oportunidade importante de esclarecer os mercados consumidores foi perdida. A violação ocorreu devido à alteração nº 171 à alteração proposta ao Regulamento 1308, que introduziu regras estritas sobre as práticas comerciais.

Em particular, a denominação leite também foi protegida “de qualquer uso comercial, direto ou indireto”, mesmo “em relação a produtos ou produtos semelhantes oferecidos como substitutos que não correspondam à definição correspondente”. O caso clássico é precisamente o de substitutos de plantas. Além disso, proteção adicional pode ser obtida de “qualquer estupro, imitação ou evocação, mesmo que a composição ou verdadeira natureza do produto seja indicada ou acompanhada por frases como” tipo “,” espécie “,” método “,” de uma maneira “,” Imitação “,” sabor “,” alternativa “,” estilo “ou outras expressões semelhantes. A alteração revogada também se destina a fornecer proteção contra” qualquer outra indicação ou prática comercial que possa induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira natureza ou composição do produto ”.

Por exemplo, a publicidade comparativa, que compara o leite animal real com a imitação de plantas. A alteração 171 foi revogada pela intervenção decisiva do Conselho da Agricultura da UE, composto pelos ministros da Agricultura dos 27 países da UE. Assim, no final, todos os tipos de práticas comerciais que definiram a nova regra de proibição são possíveis. Francamente, acho difícil entender os comentários satisfeitos como parte do setor da indústria. Claro, o leite evitou o sinal verde para o tarô vegetal que o comitê tentou passar pelas dobras do programa Farm to Fork, mas uma oportunidade importante foi perdida para finalmente trazer clareza ao mercado, a tradição vegetal, que corre o risco de minar setores importantes da indústria alimentar italiana e do setor de laticínios, bem como carnes e processamento de carnes. E os riscos são grandes. Os aumentos de preços das matérias-primas não param.

Mesmo aqueles dedicados às cadeias de abastecimento de animais são marcados por preços mais de 70% mais altos. É o caso, por exemplo, do milho e da soja que vão para a alimentação de gado e aves. O milho pela primeira vez em oito anos quebrou a barreira psicológica de US $ 6 por bushel (pouco mais de 27 quilos) na Bolsa de Comércio de Chicago. A soja não é exceção: durante a semana atingiu os níveis de 2014. Os agricultores absorveram os aumentos há muito tempo, mas agora não conseguem fazê-lo. Nos próximos meses, será inevitável uma alta generalizada dos preços da carne bovina, bacon e frango.