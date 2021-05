Toyota: o primeiro SUV a atingir menos de 25.000 euros

Toyota Yaris Cross finalmente chegou à concessionária. O novo SUV com o qual a montadora japonesa pretende conquistar o mercado de carros compactos. Os sucessos do passado são um bom presságio

Foi muito esperado. E agora está finalmente no mercado. Vamos falar sobre Toyota Yaris CrossO novo SUV lançado pela multinacional japonesa. Era o mesmo Mariano Autori أوDiretor de Marketing da Toyota Itália para apresentar o novo carro.

design e desempenho

A Toyota depende muito do novo Yaris Cross. E, de fato, pelas características reveladas, há muito o que esperar. SUVs compactos podem ser confiáveis Altura maior que o solo cerca de 30 mm. Posição de condução elevada com tração dianteira ou tração nas quatro rodas. Este é um sistema híbrido avançado projetado pela Toyota para vencer a concorrência dos carros compactos. Técnica Totalmente Híbrido Elétrico Na verdade, é a quarta geração. Pioneiros dessa tecnologia, motores 2.0 e 2.5 litros. Os especialistas da marca Toyota vão se lembrar disso em carros como تذكر Corola, O C-HR e a RAV 4.

Em suma, eficiência energética e de combustível. A eficiência térmica do motor pode ser estabilizada em 40%. Números importantes para a nova cruz Yaris, o que os coloca bem acima dos motores diesel equivalentes. Com a vantagem de economizar combustível e reduzir as emissões de dióxido de carbono. Os motoristas também poderão escolher entre a Parte B, C e até D.

Você também pode estar interessado >>> Vale a pena comprar um Toyota em maio? | Vamos descobrir mais sobre as promoções no Yaris

Exibição

116 HP para dar potência, sem perder velocidade e agilidade. Em vez disso, a estabilidade é dada pelo uso de uma suspensão traseira tipo triângulo duplo. EU ‘tração nas quatro rodas-i Garante estabilidade e tração extra na direção urbana, mas também em condições climáticas adversas e em terrenos escorregadios.

Já o Diretor de Marketing, Mariano Autotori, estamos tratando de um SUV original. E a marca Toyota é uma garantia, dado o sucesso do RAV4, um dos SUVs mais vendidos do mundo. Yaris Cross associa características técnicas a um Design elegante e confortável. O ponto de partida, na verdade, é o Yaris histórico. Mas com alguns desenvolvimentos importantes. Na verdade, os interiores são espaçosos e o tornam adequado não só para o tráfego urbano, mas também para viagens longas.

O uso da plataforma GA-B envolve o Yaris Cross em um corpo durável e seguro. O novo carro é produzido em Valenciennes, França. E no segundo semestre de 2021, está pronta para conquistar o mercado com mais de 150 mil amostras. O preço base será de 24 mil euros.