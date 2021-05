Generali lança licitação para Cattolica Ascicurazioni

Por cada ação da Cattolica Ascicurazioni oferecida após a aceitação da oferta, a Generali oferecerá uma contrapartida padrão de € 6,75.

Em geral informou que tomou a decisão de lançar uma oferta voluntária de aquisição total de todas as ações ordinárias da Cattolica Asicurazione.

Em particular, a oferta se refere às 174.293.926 ações ordinárias da empresa listadas na MidCap, ou seja, todas as ações emitidas, incluindo ações em tesouraria detidas, menos as 54.054.054 ações detidas pelo ofertante a partir de hoje.

Para cada ação da Cattolica Assicurazioni oferecida no momento da aceitação da oferta, Generali vai oferecer um preço unitário de 6,75 euros. O correspondente inclui um Prêmio igual a 15,3% em relação ao preço oficial das ações da Cattolica Assicurazioni registrado no final de 28 de maio de 2021 (€ 6,055) e 40,5% em relação à média aritmética, ponderada pelos volumes negociados, dos preços oficiais por ação da Cattolica Assicurazioni dos últimos 6 meses anteriores a 28 de maio de 2021.

Se a oferta for totalmente aceita, Generali apoiará um Despesas totais até um máximo de 1,18 bilhão de euros. O Il Leone di Trieste especificou que suportará os encargos financeiros necessários ao pagamento da contraprestação com recursos financeiros próprios, sem recorrer à concessão de empréstimos por terceiros.

Generali especifica que a oferta é promovida comA fim de consolidar a sua posição no mercado de seguros italiano, em linha com os princípios orientadores do Plano Estratégico Generali 2021 – “Potencialização para Acelerar o Crescimento”. “

A aquisição do emissor permitirá ao expositor se tornar o grupo número um no mercado não vida e fortalecer sua presença no mercado de vida ”, enfatizou Generali.

Il Leone di Trieste antecipa que quando a transação estiver totalmente operacional, a transação levará a um aumento na incidência de lucros de negócios não vida, em linha com as preferências estratégicas em termos de alocação de recursos para o crescimento inorgânico.

A Generali esperava que, após a conclusão do show, O efeito sobre o índice de solvência regulatória do grupo é estimado em -7,8 pontos percentuais.

O Generali indicou que o objetivo da oferta é obter a totalidade do capital social da Cattolica Assicurazioni (ou pelo menos uma contribuição igual a 66,67% do capital social ou, em qualquer caso, pelo menos igual a 50% mais uma ação de a empresa de capital com direito de voto do emissor) h Realização de fechamento de capital da Piazza Avari (fechamento de capital). Il Leone di Trieste acredita que “o fechamento de capital do emissor apóia a integração, a criação de sinergias e os objetivos de crescimento do Grupo Generali e do Grupo Cattolica”.

Assim, caso, após o resultado da oferta, a Generali adquira uma participação total superior a 90%, mas inferior a 95% do capital social da Cattolica Assicurazioni, O visualizador não irá regenerar flutuação livre suficiente Garantir o desempenho regular da negociação das ações da empresa cotadas na MidCap.