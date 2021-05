TV Guide 31 de maio: reportagem de Portugal e Itália, a famosa ilha

Estas são as datas de pico para segunda-feira, 31 de maio de 2021: O que você assistirá? Quem você acha que vai ganhar a licitação #AscoltiTv? Informe-nos de que estaremos em um hangout com você a partir de 10 Radiostonata.com Com #AscoltiTv de Radiosoap.

1 – Rai 20h35: Campeonato da Europa Sub-21 – Portugal – Itália

O Azurini, comandado por Paolo Nicolato, joga uma difícil qualificação para as semifinais com Portugal, equipe que se orgulha da presença dos torcedores do Milan Leão e Dalot.

Rai2, 21h20: Como você é linda!

Filme Em 2018, por Abby Kohn e Mark Silverstein, com Amy Schumer, Michelle Williams e Emily Ratajkowski. Feito nos Estados Unidos.

Após um acidente, a nova-iorquina Renee, de 30 anos, acorda convencida de que é a mulher mais bonita e capaz do planeta e age de acordo. Como os outros reagirão?

Rai3, minério 21.20: Relatório

Esta noite, o programa liderado por Siegfried Ranucci conta a história do “negócio Covid”, com uma jornada entre facilitadores que supostamente intermediaram contratos com seu conhecimento político e empresas improvisadas que venderam dpi à administração pública durante a pandemia; Além disso, voltará a ser discutida a questão das máscaras chinesas importadas pela empresa da ex-chefe da Câmara Irene Biveti e apreendidas pela procuradora de Savona. Espaço, então, para a reportagem “Povero San Marco”, dedicada ao levantamento de Mose em Veneza, e “Giù per il tubo”, para investigar as consequências da presença de quilômetros de dutos de gás sob a superfície da estrada. Por último, a investigação de “Conspirações palacianas”, que tentará esclarecer os tipos de trabalhos que decorrem no antigo Instituto Geológico de Roma.

Canal 5, 21h45: Ilha da Celebridade

Novo encontro com reality show apresentado por Elari Blasi, com os comentaristas Eva Zanichi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. É hora da semifinal e Isolde Costner e Matteo Diamante serão imediatamente desclassificados do resultado da transmissão.

Italia1, minério 21,25: Homefront

Filme 2013, de Gary Fleder, com Jason Statham, James Franco e Winona Ryder. Feito nos Estados Unidos.

Um ex-agente da DEA se muda com sua filha para uma cidade tranquila para escapar de seu passado. Mas algo atrapalha seus planos.

Rete4, 21h25: A Quarta República

Nova nomeação no programa de Nicola Porro, nas áreas de atualidade, política e economia.

La7, 21:15: Amor de insônia

Filme 1993, de Nora Ephron, com Tom Hanks e Meg Ryan. Feito nos Estados Unidos.

Sam, uma viúva, decide se mudar com seu filho para uma nova cidade para tentar seguir em frente. O garoto pede ajuda ao rádio, então Sam conhece Annie, a romântica jornalista prestes a se casar.

Tv8, 21h30: Gomora – Serial

Caso 03 x 1 homem: Atrás das grades de Poggioreale, o presidente Pietro enfrenta regras rígidas de prisão e a crueldade de um líder. Enquanto isso, Ciro e Jenny gerenciam os assuntos urgentes do clã.

1 x 04 sangue africano: Enquanto Ciro e Genny enfrentam a rebelião do clã nigeriano causada pelo vácuo de poder deixado por Pietro, este último quer vencer sua guerra pessoal contra o líder e organiza uma revolta massiva de presos que perturba Poggioreale.

Nove, 21h40: Austrália

Filme 2008, de Baz Luhrmann, com Nicole Kidman, Hugh Jackman, Essie Davis, David Wenham, Brian Brown, David Gulbel. Fabricado na Austrália, EUA e Grã-Bretanha.

Sarah Ashley, uma aristocrata inglesa, deixa Londres para ir para a Austrália e tenta trazer o marido para casa, mas descobre que ele está morto. Então ele decide ficar lá e reviver a fortuna da fazenda da família, e também encontrar o grande amor.

20h15: É difícil para você se tornar – Filme

Rai4, minério 21.20: Estrangeiro residente – Séries de TV

Iris, 21:10: Pacto dos Lobos – Filme

5 Ray, 21:15: Drama – Círculo de Palavras – Documentário

RaiMovie, 21:10: O Gigante – Filme

RaiPremium, Raw 21.20: Srta. Scarlett e o Duque – Séries de TV

Céu, 21:15: a vida de Adele – Filme

ParamountNetwork, 22:10: The Positive Side – The Silver Linings Guide – Filme

La521h10: Você quer dançar? – Filme

RealTime, 21h20: Vite al Limite – Precisão

Cine34, 21h05: Treinador no baile 2 – Filme

Focus, 21:15: Egito Antigo: A Civilização Eterna O primeiro documentário de TV

TopCrime, Raw 21.15: CSI Miami – Séries de TV

MediasetExtra, 21,10: Venha para outro … puro à noite! – entretenimento

MediasetItalia2, Raw 21.15: Lollipop Punch – Filme