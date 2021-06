O que são e como se defendem?

Delegar em conta corrente envolve alguns riscos que é bom saber antes de decidir se uma pessoa é digna de nossa confiança. O limite para atenção deve sempre permanecer alto.

O Agente bancário em conta corrente Está em conformidade com a procuração outorgada pelo titular a terceiro caso este esteja impossibilitado de realizar operações específicas. É uma permissão concedida para realizar algumas das ações mais comuns, como fazer transferências eletrônicas, emitir cheques, fazer retiradas ou fazer depósitos. A confiança na pessoa escolhida como delegada deve ser alta, mas nem sempre é certo que ela esteja em boas condições. Existem riscos tangíveis no uso da procuração em questão e é bom conhecê-los antes de fazer uma escolha tão importante.

Transações outorgadas por procuração e tipos de procurações

Conforme mencionado anteriormente, ao autorizar um terceiro a operar a conta corrente, você os autoriza a fazê-lo operações normais Embora seja excluído da realização de operações excepcionais, como assinatura de contratos, retirada de estoque ou Feche a conta. Dentre as ações mais comuns, citamos saques, transferências e pagamentos de diversas naturezas. É fácil entender como essas operações podem gerar riscos para o autorizado. Para limitar o trabalho do delegado, é preferível escolher a conta corrente A assinatura conjunta. Este tipo de autorização impede que terceiros realizem qualquer operação sem o consentimento do proprietário.

Conta A assinatura separadaPor outro lado, permite que você aja sem consentimento, enquanto uma pessoa com uma assinatura mista limita a quantidade de transações individuais. Portanto, os maiores riscos surgem se a conta corrente tiver uma assinatura separada.

Riscos de delegar uma conta corrente

Depois de autorizar o delegado a trabalhar em sua conta à ordem, o banco não será responsável das ações realizadas pelo sujeito. Se houver Retiradas injustificadas Não caberá recurso do titular da conta contra a instituição de crédito. Ao assinar o agente, você também está contratado para assumir totalmente as responsabilidades. O titular da conta não receberá qualquer indenização do banco e terá que iniciar uma ação judicial para obter o dinheiro “roubado”.

Outro risco a considerar está relacionado com a possibilidade do delegado ter dívidas com o fisco. No caso de controles, a agência de receita pode preparar Reserva da conta corrente Ao seu proprietário, conforme decidido pelas várias disposições da cassação.

Portanto, a pessoa escolhida para trabalhar por conta própria deve ter total e indiscutível confiança. Em qualquer caso, é aconselhável escolher uma procuração apenas com condições extrema necessidade. Lembramos que o proxy é diferente do endereço compartilhado da conta. O sócio, na verdade, ao contrário do delegado, é na verdade um segundo titular da conta à ordem e tem liberdade para operar sem restrições.