A próxima geração da União Europeia e da Europa começa a recuperação

(Teleborsa) –. TodosOs estados membros informaram o Conselhode decisãodo orçamento da comunidade. “Então, é issoEle entrará em vigor emComeça amanhã! (Hoje, editor). ”A afirmação foi feita ontem à noite numa nota do Primeiro-Ministro português e do Presidente do Conselho da União Europeia,“A União Europeia – continua Costa – agora é capaz de obterPara a recuperação social e económica europeia. Os governos e parlamentos nacionais do vigésimo sétimo ano mostraram“.” Não podemos perder mais tempo. Devemos garantir a aprovação rápida dos primeiros planos de recuperação e resiliência até ao final de junho ”, conclui o atual presidente do Conselho da UE.ai, no mercado de capitais. A decisão consiste no aumento do montante máximo que a União pode solicitar aos Estados membros para fazer face às suas obrigações financeiras, dentro do orçamento do grupo. A margem entre as despesas orçamentárias reais e o teto de recursos privados funcionará, em grande medida, como garantia para a emissão da dívida a ser financiada

um mais Recursos especiais temporários Destina-se apenas a apoiar a recuperação das consequências econômicas causadas pela pandemia Covid-19. Mas se o plano de recuperação europeu for bem-sucedido, o mesmo mecanismo pode ser proposto novamente como um componente estrutural do orçamento da UE e das políticas da UE, para apoiar e convergir as economias nacionais. Entretanto, os planos nacionais de recuperação e resiliência notificados pelos Estados-Membros em Bruxelas chegaram a 22, depois dos enviados hoje pela Roménia. Outros PNRRs encontrados pela Comissão são os de Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Irlanda, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Áustria, Polônia, Portugal, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia, Suécia.

A Comissão já anunciou que irá avançar Junho Com as primeiras emissões de dívida conjunta para financiar os investimentos e reformas previstas pelos estados membros nos planos nacionais, que vão propor luz verde para os planos que chegaram no final de abril até o final de junho. O Conselho da UE terá um mês para aprovar esses planos, de modo que o pré-financiamento para. Será desembolsado 13% Pode começar, para países que já o forneceram final de julho.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)

(Teleborsa) 2021-06-01 09:47