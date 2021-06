Sardinhas agora vendem haxixe nas ruas

De anti-salvação para Ganjia A etapa legal é curta. E demorou muito pouco para as sardinhas darem o salto. Ele acaba se esquecendo da política, e às vezes os corpos são tirados desta ou daquela carruagem amiga, sardinha sardinha Suntory Eles acabaram de lançar o primeirotour cannabis“Que passará por Roma, Florença e Bolonha. Todos os que doarem € 20 receberão três mudas para levar para casa, acompanhadas de um certificado que permite o seu transporte, posse e plantação.

Nada ilegal, então. As manifestações dos deuses são agora uma memória distante Radicais Onde eles lhe deram grama, e era grama de verdade. O objetivo da sardinha parece ser “arrancar a grama do preconceito”, “semear a consciência” (?) E dar um golpe no “banimento” que não é “a solução, mas o problema”. Assim, se as doações permitirem, encherão três praças italianas com 6.000 vegetais de seis cabeças que “se fosse legal empregar milhares de pessoas”. “Há uma proibição da cannabis – dizem eles – que nos impede de vê-la pelo que ela é: uma planta”. Quem sabe se o mesmo estigma social afeta o “cogumelo alucinógeno”.

Afinal, o debate sobre o gramado é tão antigo quanto o mundo. Ele gira em torno de duas facções em conflito. De um lado, aqueles que desejam “quebrar o tabu” de Kanita, de outro, aqueles que se opõem à legalização das drogas. Na esquerda, gostam de “regular o consumo” em vez de bani-lo, e na centro-direita (quase tudo) tendem a enfatizar os perigos das drogas (“as drogas estão mortas”). No Parlamento, o confronto foi revelado em março passado em duas contas Oposto e oposição está em discussão no Conselho. Riccardo Molinari (Lega) pretende introduzir uma regra que aumenta as penas para os delitos menores na produção, venda ou posse de drogas e prevê a prisão obrigatória para os flagrados em flagrante. Ricardo MaggiPor outro lado, é um dos signatários de um projeto de lei que visa legalizar a autoprodução de cannabis, promovendo assim a mitigação do pequeno tráfico.

Na mesma linha está sardinha, Em contraste com este “quadro regulatório opressor” e pronto para “expor a hipocrisia da política que favorece colocar o adolescente nas mãos do crime organizado ao invés de regular o consumo”. Os apoiadores podem escolher se querem pagar 20 euros por três mudas, 15 euros para deixar a cannabis “pendurada” para aqueles que “querem tentar a sua própria semeadura” ou fazer uma doação gratuita. O foco em Roma será na “política que continua a ignorar o debate”. Em Florença, o foco será a cannabis medicinal. Em Bolonha, por outro lado, haverá um slogan mais liberal para “os jovens que não querem mais ir às arenas do narcotráfico” para se drogar, mas querem “.O direito à cannabis de qualidade controladaCom os centavos arrecadados, Sardines criará um fundo de custas judiciais para empresários, consumidores e pacientes que “enfrentam julgamentos injustos”.

Mas quando eles estão em Bolonha com seus mapas, eles têm que ter cuidado. Nunca se sabe. Suntory Ele poderia se encontrar embaixo da casa de Salvini, pronto para o interfone: Desculpe, alguém aqui está lidando?