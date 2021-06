A Itália se concentra mais no turismo e na cultura do que Espanha, Portugal e França

Itália entre o turismo e pequenas aldeias

A Itália é o país que mais financiamento receberá em termos absolutos: 191,5 mil milhões de euros, dos quais 68,9 são bolsas não reembolsáveis, contra 69,5 em Espanha, 40,9 em França, 27,9 na Alemanha e 13,9 de Portugal. Especificamente para relançar o setor cultural, a Itália dedicou o terceiro componente da primeira missão a Número PNRR.Financiar projectos e investimentos com um valor total de 6,68 mil milhões de euros, equivalente a 3,5% do total. As intervenções da componente estão divididas em quatro áreas de trabalho: “Património Cultural da Próxima Geração” prevê investimentos de 1,1 mil milhões de euros, “Regeneração de pequenos sítios culturais e património cultural religioso e rural” com um orçamento de 2,72 mil milhões de euros e “ Indústria Cultural e Criativa 4.0 ”prevê investimentos de 460 milhões de euros Finalmente, o orçamento para“ Turismo 4.0 ”ascende a 2,4 mil milhões de euros.

Paolo Gentiloni, ligado directamente a partir de Bruxelas, na qualidade de Comissário Europeu dos Impostos e da União Aduaneira, o seu discurso centrou-se na previsão de crescimento da economia da UE a 4,2%, 4,4%, em 2021 e 2022, e do crescimento italiano taxa em linha com, se não ligeiramente superior, do que a taxa europeia. O PNRR italiano em termos de impacto na economia, em particular no turismo e na cultura, os setores mais afetados pela crise, pode promover um crescimento estável e sustentável e reduzir novamente a desigualdade Gianni Lita, Presidente da Associação Civita, aborda o problema da crise na chave para a sociedade com a dívida conjunta, o mecanismo que sustenta a próxima geração da União Europeia, e promove a política comunitária, ao mesmo tempo Simonetta Giordani, Diretor do debate, a união entre cultura e turismo é central, em consonância com as peculiaridades e peculiaridades do belo país, ainda que se acrescente no governo Draghi, que se decidiu dividir cultura e turismo em duas partes distintas.

A Itália investe a maior parte dos recursos PNRR em turismo e cultura dos quatro países comparados, e é o único país cuja política se concentra neste link, destaca. Valerio Vala, CEO da empresa homônima envolvida em finanças patrocinadas e autor de análises comparativas promovidas pela Civita. Existe um fio condutor entre os países analisados, que para além da Alemanha, cada país apostou na cultura: a Espanha ligou-o ao desporto, a França reforçou os seus institutos culturais para divulgar a sua própria língua e Portugal apostou no digital e na proteger ativos. Todos os países deram grande importância aos recursos audiovisuais. para Vincenzo AmendolaSubsecretário para os Assuntos Europeus, que tem acompanhado todo o trabalho do PNRR, o problema é a capacidade de gastar fundos públicos nacionais e europeus. Por exemplo, arquivo Cultura e Desenvolvimento PON 2014-2020, com o objetivo de promover o património cultural, dirigido a 5 regiões no sul da Itália, Campânia, Basilicata, Calábria, Puglia e Sicília, com um orçamento de cerca de 500 milhões de euros, alocou apenas 300 milhões com 50 intervenções concluídas e 407 intervenções em andamento Estágio. O subsecretário sugeriu que haveria 200 milhões de fundos não gastos a serem devolvidos à UE, o equivalente a 40% do total. Portanto, a cadeia operacional da administração pública deve ser mais eficiente e, nesse sentido, deve-se estabelecer Autoridade Especial de Supervisão, válido até 2026, no qual o Ministério da Cultura terá que equilibrar as necessidades de proteção do patrimônio cultural e paisagístico com a implantação do PNRR. O plano deve ser aprovado pela UE até o final de junho, a primeira parcela, igual a 13%, deve ser desembolsada até o verão, e os primeiros editais devem ser publicados entre setembro e outubro. Para verificar a eficácia das ações voltadas ao turismo e cultura, serão necessários no mínimo seis meses.