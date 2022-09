Suzuki S-Cross 140V: ao volante da versão híbrida completa

Ao volante de um Suzuki S-Cross com motor híbrido de 140 volts. Depois do “suave” S-Cross, é assim que vai o híbrido “completo”, ainda mais atento ao consumo de combustível e às emissões. Quanto você usa e qual o preço?

Alessio Macaluso





Verona

Na faixa “alta” da família Suzuki, o S-Cross é talvez o modelo que sofreu a reformulação mais notável. Hoje é um SUV mais autêntico com um caráter bem definido, muito distante do seu primo, o Vitara. E então deve ser dito: com o design atual, ele finalmente convenceu até o público europeu mimado, historicamente com gosto exigente. Correspondendo a este resultado foi a escolha de desenvolver o estilo e o visual do novo Suzuki S-Cross a partir de lápis no centro da elegância que a Suzuki colocou aqui na Itália, em Turim. Hoje, a gama de motores S-Cross está completa com o que pode ser definido como um em terminologia Cheio de híbrido. O privilégio que é da sede da empresa japonesa eles não quiseram renomeá-lo com alguma abreviação incompreensível, deixando tudo para um “140 volts” artificial e franco. Uma variante de panorama híbrida completa é oferecida pela Suzuki, com uma faixa de 12 volts do Ignis e Swift a 355 volts do Across, que é um híbrido adicional.

Mecânica: motor, caixa de velocidades e tração – Portanto, o ponto crucial do nosso teste de estrada a bordo do Suzuki S-Cross 140 v é o motor. Ou melhor, os motores. Na verdade, o tradicional motor térmico de um litro e meio trabalha em conjunto Jato duplo por ciclo Atkinson E uma unidade elétrica de 33,5 cv. uma Geração de energia que desenvolve um total de 115 cavalos de potência, não exatamente a de um carro esportivo, mas o suficiente para garantir uma condução dinâmica e agradável. De fato, está especificado no túnel central que também é possível ajustar a configuração “Sport” que prefere uma configuração de condução mais dinâmica. A bateria de lítio-titânio que alimenta o motor elétrico é de 0,8 kW. Tudo é gerenciado pela transmissão automática Ags (transmissão automática) completa com uma função sequencial, que pode ser explorada, porém, não pela alavanca de câmbio, mas apenas pelas pás atrás do volante. A ação do motor elétrico é inteligente, tornando as trocas de marcha incrivelmente suaves, ajustando a embreagem, entre outras coisas, e mascarando as lacunas de potência típicas encontradas na passagem de uma marcha para outra. Quem não está satisfeito com a tração dianteira pode contar com o sistema de tração integral 4WD AllGrip. Além do “esporte” acima, é possível gerenciar a distribuição de torque em diferentes configurações. Os mais extremos ‘Auto’, ‘Snow’ e ‘Lock’ são os favoritos dos puristas off-road, com travamento e distribuição uniforme nas quatro rodas. READ Carro elétrico apenas se for renovável e o colapso do mercado russo

On-line, pela primeira vez – Entre as novidades que estrearam no Suzuki S-Cross 140v, está a estreia do sistema de comunicação que permite controlar remotamente muitos parâmetros do carro. Para fazer isso, você só precisa baixar o aplicativo Suzuki ConnectDisponível para smartphones Apple e Android. A partir daqui é possível saber a localização do carro, uma solução útil para pessoas cronicamente distraídas ou em caso de roubo. Mas também é possível saber o nível de combustível e outras informações sobre o estado do carro. Através do aplicativo, você também pode abrir e fechar as portas, e ao definir uma “cerca virtual” você recebe uma notificação caso o veículo saia desses limites. Uma solução que aumenta a segurança em caso de roubo, mas também pode ser útil para pais especialmente ansiosos. sistema de comunicação Suzuki Connect É gratuito durante o primeiro ano de vida do carro, enquanto depois disso oferece uma assinatura anual de € 45.

Como as coisas vão ao longo do caminho? – O teste do novo Suzuki S-Cross 140v ocorreu entre Verona e as colinas entre Valpolicella e o Lago Garda. A cidade então, mas também um monte de misto e rodovias. Basta entender como este 140 volts se afirma para todos os efeitos como um ser híbrido completo. Na cidade, em baixas velocidades, você sempre viaja no modo elétrico. Os técnicos da Suzuki falam em aproximadamente 5 quilômetros percorridos com a gasolina 1,5 desligada, mesmo viajando a 60 km/h. Números confirmados durante os testes de estrada. Em estradas mistas, o motor térmico funciona com mais frequência e as curvas da pista convidam a uma condução mais brilhante. O S-Cross tem uma configuração agradável e transmite confiança, também graças à ação impecável da caixa de câmbio e da direção, esta última precisa e nunca suave. O rolamento é limitado e o carro se reveza sem se deitar muito. Como mencionado anteriormente, o S-Cross não quer ser um carro de corrida, portanto, mesmo que o modo “Sport” seja ativado e a caixa de câmbio sequencial seja usada atrás da direção, a diversão é real. Também gosto da posição de dirigir, elevada, proporcionalmente à parte a que pertence o carro japonês. Além da visibilidade, as “latitudes” são absolutamente boas, mesmo que seja sempre melhor contar com a câmera controlando toda a circunferência do S-Cross ao manobrar. uma híbrido completo Então ele é bom em manter as emissões e o consumo sob controle, com este último, que, sem muita atenção, ficou bem abaixo de 6 litros de gasolina por 100 quilômetros. READ 730 2022 pré-embalado: quando estará disponível?

Como ele se perdeu? – Você só precisa olhar os dados de vendas dos modelos Suzuki para entender o quanto os clientes que escolhem a marca japonesa gostam da tração nas quatro rodas. A porcentagem de quem compra um modelo completo da Suzuki é o dobro de qualquer outra marca genérica. Um público entusiasmado, portanto, não fica muito oficial quando o asfalto acaba sob as rodas. 4WD AllGrip é posto à prova em uma pista off-road completa dedicada E que faz tudo (ou quase tudo) deixando o seletor em “auto”. excelente torção, o torque padrão é para frente, com a eletrônica também distribuindo-o para a traseira na primeira perda de aderência em uma das rodas dianteiras. Em encostas íngremes, em terrenos instáveis ​​e rochosos, é melhor entrar no modo “bloqueio” para obter tração adequada nas quatro rodas. Com um pouco de partida e gerenciamento de aceleração suave e com aceleração constante, é possível subir declives realmente difíceis.

Equipamentos e preços – Como de costume, a Suzuki se destaca pela ausência de opções. Na verdade, tudo é padrão, incluindo sistemas de condução autônoma e segurança de nível 2 lentilha. Há realmente tudo, incluindo o teto panorâmico ou a câmera de 360 ​​graus. O único item da lista de acessórios pagos é a pintura metalizada, que custa 650 euros. Alternativamente, o branco pastel está incluído no preço. Assim, a lista de preços percorre apenas dois caminhos. O de tração dianteira, a partir de 32.890 euros e 4WD AllGrip, a partir de 35.590 euros.

O que amamos e menos gostamos no novo Suzuki S-Cross híbrido completo a partir de 140 volts.

Relação preço/equipamento: tudo é padrão, exceto a pintura metálica e não se perde na composição.

Consumo interessante: As pessoas da cidade costumam viajar no modo elétrico e o consumo agradece.

O sistema de tração nas quatro rodas da Suzuki funciona bem e com eficiência. READ Oferta amigável a 50 centavos por ação

Às vezes, a caixa de câmbio demora a responder: funciona bem e não faz você sentir “falta de potência”, mas às vezes é um pouco preguiçoso e faz o motor acelerar.

Ficha de dados Suzuki S-Cross 1.5 140V 4WD AllGrip motor térmico gasolina 4 cilindros em linha reta deslocamento 1.462 do Código Civil Italiano Energia 102 cv a 6.000 rpm (75 kW) Esposo 138 nm a 4400 rpm Motor elétrico Energia 24,6 kW bateria Titânio de lítio cara 0,8 kW força conjunta força máxima 115 cv Dimensões Comprimento 4300 milímetros Comprimento 1785 milímetros subir 1.585 milímetros um passo 2600 milímetros Caixa 293-665 litros bloco vazio 1435kg atuação Aceleração 0-100 km/h segunda abreviatura velocidade máxima 175 km/h Consumo de ciclo combinado 5,8-6,0 l / 100 km (mín. e máx.) Emissões de CO2 132-137 g/km (Wltp mín. e máx.) preço a partir de 35.590 euros