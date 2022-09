último boletim económico do BCE

“As diferenças italianas mostraram uma tendência volátil com a exacerbação da crise política interna, mesmo que isso tenha repercussões limitadas sobre seus pares em outros países.” O Banco Central Europeu relatou isso em seu último boletim econômico. “Na Itália e em Portugal – confirmado – houve uma queda de 10 e 29 pontos base, respectivamente, na diferença de 10 anos, enquanto o Bund alemão perdeu mais 14 pontos base.”

A inflação ainda está muito alta, no sentido de elevar as novas taxas de juros

No último boletim do BCE também se fala em inflação. O Conselho do BCE “espera um aumento da taxa de juros porque a inflação continua muito alta e provavelmente permanecerá acima da meta por um longo período de tempo”, disse a nota.

Os preços do gás permanecerão em níveis excepcionalmente altos

As indicações do mercado são de que os preços do petróleo cairão no curto prazo, enquanto os preços do gás no atacado permanecerão em níveis anormalmente altos. Além disso, a inflação das commodities alimentares aumentou significativamente, de 9,8 para 10,6 por cento entre julho e agosto, impulsionada pelos preços globais das matérias-primas alimentares e pelo aumento dos preços ao produtor na zona do euro.

© Copyright LaPresse – reprodução reservada