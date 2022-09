Regras e dicas para cortar custos

Os preços das contas estão subindo e, à medida que o outono se aproxima, o inverno se aproxima implacavelmente e trará temperaturas mais baixas. Uma temporada que arrisca os cadáveres de famílias e empresas e luta com custos difíceis de suportar. Além da ajuda do governo, os cidadãos são obrigados a seguir as regras e conselhos para economizar, tentando aliviar o peso das despesas que triplicaram em relação às médias dos anos anteriores.

Contas, como economizar: regras e dicas

Afinal, seguir as regras e os conselhos dados nas recomendações compensa. Um esquema de poupança preparado pelo governo italiano, por exemplo, pode ter um efeito positivo nas contas de famílias individuais. O valor da redução das faturas de gás e eletricidade pode chegar a 607 euros em apenas um ano.

Aquecimento: horas e graus reduzidos

Apertar o aquecimento – um grau a menos e diminuir a ignição em uma hora por dia e 15 dias por ano – pode aliviar a conta de € 178,63. Vale a pena prestar mais atenção no chuveiro: 250 euros se você reduzir de 7 para 5 minutos e reduzir a temperatura em três graus. Os dados, que foram processados ​​nos últimos dias pela Enea, Agência Nacional de Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável que colaborou com o ministro Roberto Cingolani no plano. Mas é claro, pressupondo uma família normativa, e sobretudo que o comportamento realmente cabe indicadores. Então, como sempre, as estatísticas devem ser lidas com a premissa de que cada uma tem seu próprio efeito. Isso também se aplica à energia. Mas os dados do Enea não são os das galinhas Trilussa e podem ser usados ​​para entender o que está acontecendo na prática com os comportamentos que fazemos. As estimativas partem do que será um compromisso.

Reduza os dias de aquecimento

A redução de 15 dias no período de funcionamento do aquecimento de inverno, com uma hora a menos por dia e um limite de 19 graus em ambientes fechados, vale 133,53 metros cúbicos de gás por domicílio por ano e alivia a conta de € 178,63. Se nos limitarmos a baixar a temperatura em apenas um grau, a economia chega a 109 euros. Uma hora por dia equivale a 26,7 euros. Isso também se aplica àqueles com um sistema independente que, de fato, reduzindo ainda mais o consumo, poderia economizar mais. Em seguida, há uma apreciação do impacto que pode ter no consumo de eletricidade e gás com a adoção voluntária de comportamentos virtuosos. Os procedimentos são definidos como “soft” e sem custo. O total é de 428,75€, mas na escolha dos comportamentos que cada família pode adotar, a subdivisão por elemento também é interessante.

Chuveiro, massas, lava-louças, máquina de lavar

A maior parte da economia é conseguida reduzindo o tempo e a temperatura do banho: se em vez de 7 minutos você se limitar a 5 e baixar a temperatura da água em 3 graus, o consumo é reduzido em 35% e é válido. Economize € 252,23. Obviamente, diminuir o fogo depois de ferver a massa vale menos: € 12,46. Reduzir para metade a utilização da máquina de lavar roupa (uma vez de dois em dois dias em vez de uma diária) e da máquina de lavar loiça (uma vez por dia em vez de dois dias) permite-lhe reduzir a sua fatura de eletricidade em 52,29 euros e 74,69 euros, respetivamente.

Pequenas economias que não devem ser subestimadas

Há também pequenas economias que, somadas, podem ter valor: desligue a máquina de lavar (€ 1,58), a geladeira durante as férias (€ 3,42), não deixe sua TV, set-top box e DVD em standby (4 , 53€), do Reduzindo o acendimento do forno de cozinha (€13,78) desligue a luz reduzindo cada lâmpada em uma hora por dia (€11,92). Claro que também é possível fazer mais. Não faz parte do plano de poupança do governo, mas uma família que investe em um novo dispositivo economiza dinheiro. alguns exemplos? Uma máquina de lavar de 8 kg que vai da classe G à classe A economiza 67,9 euros por ano, e uma geladeira de 300 litros que dá “salto” nas mesmas estações reduz a conta em 83,92 euros por ano. Por outro lado, se mudar a combinação de lâmpadas (primeiro 40% incandescente, 25 LED e 35 fluorescente, depois 32% incandescente, 38% LED e 31% fluorescente) a economia equivale a cerca de 18 euros.

contemporâneo

Se o inverno for particularmente rigoroso, a opinião poderia ser a redução do fluxo de energia pelas próprias distribuidoras por recomendação das autoridades do setor, após consulta ao governo, o que de fato impediria a ignição ao mesmo tempo nos horários de pico. A faixa mais problemática e mais necessária para atacar por Von der Leyen, são os eletrodomésticos que mais consomem energia, como lava-louças, máquinas de lavar, secadores de cabelo e micro-ondas. Mas a aplicação prática – como o próprio ministro Roberto Cingolani deixou claro nos últimos dias – pode ser difícil devido ao fato de que nem todos possuem as chaves públicas da nova geração. Se a regra for cumprida, teremos que nos organizar, talvez acordar cedo para lavar as máquinas de lavar e tomar banho e à noite lavar a louça deixada na pia com a lava-louças enquanto talvez possamos assistir TV quanta economia fazemos neste inverno de guerra. Por enquanto, pelo menos isso pode ser visto de forma positiva e indireta.

Beba água da torneira

As vantagens para quem opta por beber água da torneira em vez de água engarrafada são ambientais e económicas: uma família de três pessoas pode, de facto, poupar em média até 480 euros por ano. Foi o que revelou o Grupo Hera que publica a 14ª edição do In Good Water, um relatório objetivo de sustentabilidade sobre a qualidade da água potável. 54% dos clientes da Hera já caminharam nessa direção, ajudando também o meio ambiente ao não consumir mais de 300 milhões de garrafas plásticas. Se todos o fizessem, outras 420 milhões de garrafas poderiam ser evitadas. “A chave para cada melhoria – comenta Orazio Iacono, CEO do Grupo Hera – é a conscientização, e este relatório tem o objetivo específico de fornecer informações úteis para uma discussão válida sobre a água, ao mesmo tempo em que continua relatando investimentos oportunos na forma e qualidade de a água que distribui Hera nas áreas atendidas.” “Água – conclui Iacono – que você pode realmente confiar e que 54% de nossos clientes já usam para matar a sede em vez de água engarrafada, um número acima da média italiana de 29% e esperamos novos aumentos no futuro na direção sustentabilidade ambiental e economia econômica. Por outro lado, ter ideias claras sobre a água não é nada fácil e é por isso que a nova edição do relatório decidiu abordar e dissipar alguns dos falsos mitos que distorcem a percepção do público sobre o assunto. Apenas 26% das pessoas sabem quanto gastam anualmente em água, sendo que a maioria dos inquiridos ignora ou mesmo superestima este valor, um facto curioso, também porque a Itália – ao contrário do que a maioria das pessoas pensa aqui – tem as taxas de água entre as mais baixas da Europa . Não surpreendentemente, a confusão também prevalece sobre as atividades que compõem o serviço integrado de água, com grande metade dos entrevistados não incluindo as atividades de saneamento e purificação, que são essenciais para o fechamento adequado do circuito e para o re-reparo. Por um ambiente de recursos compatível com ecossistemas e reutilização. Tanto que 40% dos custos do serviço de água são destinados à gestão de esgoto e purificação. Sem esquecer o consumo diário de água para cada um de nós, que 68% das pessoas estimam estar entre 155 e 190 litros que agora chegou em vez de 220 litros. É, pois, necessário apostar na poupança de recursos e, para tal, a Hera disponibiliza o diário de consumos, uma ferramenta intuitiva para comparar o consumo de água de um indivíduo com o de outros e, assim, a capacidade de melhoria: já disponível para 27% dos clientes Hera Spa será estendido a todos os clientes do Hera Spa e AcegasApsAmga nos próximos anos.