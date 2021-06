Pnrr para Portugal e Espanha, planos de resgate aprovados por Bruxelles- Corriere.it

Portugal é o primeiro país a receber luz verde da Universidade de Bruxelas bandeira Nacional. A aprovação foi anunciada no início da tarde de 16 de junho e duas horas depois foi recebida a aprovação do plano de recuperação apresentado pela Espanha. bem ali Comissão Europeia O parecer favorável foi adoptado sobre o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência apresentado por Lisboa, que entre 2021 e 206 receberá 13,9 mil milhões de transferências e 2,7 mil milhões de empréstimos. A Comissão Europeia deu luz verde ao segundo PNRR nacional, o de Espanha, que solicitou no total طلبت 69,5 bilhões de euros em bolsas no período 2021-2026. Para Bruxelas, o plano contém 48% de ações a favor do clima, 28% sobre a transformação digital, e suas reformas e investimentos ajudam a atender com eficácia as recomendações da UE. O plano inclui medidas para reduzir a fragmentação do mercado de trabalho, bem como para melhorar a gestão das contas públicas, como a reforma da previdência e revisão de gastos. A próxima geração da União Europeia Está pronto para funcionar. A Comissão Europeia emitiu o primeiro título para financiar o maior pacote de ajuda europeia do Plano Marshall.

PIB, Portugal eleva estimativas Ainda hoje, o Banco de Portugal reviu em alta a sua previsão de crescimento para 2021, e agora espera, graças ao levantamento das medidas de contenção, Recuperação de 4,8% do PIB vs. uma estimativa anterior de 3,9%. Em declarações à imprensa, o governador Mário Centeno disse esperar uma recuperação forte e rápida, acrescentando que a atividade económica do país deve regressar ao nível pré-pandémico durante o primeiro semestre de 2022, enquanto prevíamos em março que isso “ acontecerá bastante no final do próximo ano. As novas estimativas do banco central são mais otimistas do que as do governo ou da Comissão Europeia, que prevêem um crescimento em 2021 de 4% e 3,9%, respectivamente. READ Mercados de ações, Europa em alta, seguida por Wall Street e Ásia. Ftse Mib chega a 25 mil



Roma, PNRR arquivado em 30 de abril Os cinco principais países que enviaram o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência foram Alemanha, Grécia, França, Portugal e Eslováquia. Roma apresentou o PNRR da Itália no prazo final, 30 de abril. Presidente da Comissão Ursula von der Leyen Ele estará em missão a Roma no dia 22 de junho para expressar a opinião de Bruxelas sobre o PNRR e a aprovação prevista para o final do mês ou início de julho. O pré-financiamento vinculado à aprovação equivale a 13%, para a Itália significa aprox. 25 bilhões.

