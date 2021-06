À medida que a variável Delta acelera nas vacinas, Draghi quer estender o estado de emergência para além de 31 de julho

O O tipo delta de covid pode ser combatido com ‘vacina’ Porque ele não pode escapar disso. É por isso que é necessário dar um Novas vacinações aceleradasPrincipalmente com a segunda dose. É uma prioridade para os cidadãos italianos completar o curso de vacinação, ” birpaolo celeri, Em entrevista ao jornal Il Messaggero, ela falou sobre a alternativa indiana ao vírus. Ele explicou: “Estamos mais vigilantes do que ansiosos. Estamos observando de perto o que está acontecendo perto de nós, como no Reino Unido, onde a variante delta está rapidamente se tornando o tipo dominante.” “A boa notícia é que há muito poucos casos de Covid-19 do tipo delta entre as pessoas que completaram o curso de vacinação”, portanto, “há uma necessidade crescente de refinar e melhorar o sequenciamento. Não podemos estar preparados”. Estamos longe disso. As metas estabelecidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), segundo as quais cada país deve ser capaz de sequenciar pelo menos 5 por cento dos casos detectados a cada dia por meio de testes de diagnóstico. 0,7 e 1,45 por cento. Apesar dos meus muitos pedidos, chegamos tarde e agora estamos pagando o preço por sermos tão lentos. ”