Porsche Macan entra na era dos carros elétricos

Não era 4 ou Turbo? – Vida nova Porsche Macan Começa hoje. Como já se sabe há algum tempo, será apenas elétrico. Dez anos após sua primeira aparição, Nova geração Na verdade, o SUV abandonou os motores de combustão, tornando-se o segundo modelo elétrico da Porsche e disponível em duas versões diferentes: Não eram 4 E Macan Turbo. Ambos são equipados com dois motores elétricos síncronos de ímãs permanentes, um para cada eixo, sendo que o primeiro fornece até 408 cv De força em overboost, enquanto chega o segundo 639 cvcom um par direto de 650 E 1.130 Nm. O Macan 4 acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km/h, e o Macan Turbo acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e para a 260 km/h.

carregamento rápido – Para operar motores elétricos Porsche Macan 2024 lá Bateria Uma bateria de íons de lítio de 100 kWh (95 kWh líquidos) é colocada na parte inferior do chassi, permitindoindependência Máximo de 613 quilômetros Para o que é menos poderoso e menos poderoso 591 quilômetros Para a versão turbo. A bateria é um componente essencial do novo Plataforma de equipamentos de proteção individual (Premium Platform Electric), a mesma utilizada no Audi Q6 e-tron, com arquitetura de 800 volts, permitindo recarrega Em corrente contínua mesmo 270 kW. Desta forma, a bateria pode ser carregada de 10 a 80% em 21 minutos. o Sistema de cobrança bancária Ele permite dividir aproximadamente uma bateria de 800 V em duas baterias de 400 V cada. Ao fazê-lo, é possível carregar eficientemente até 135 quilowatts em estações de carregamento de 400 V, sem a necessidade de um amplificador adicional de alta tensão.

> Nas fotos acima não há Turbo.

Design diferenciado – Se estiver sob a pele Porsche Macan Revolucionou, a nível estilístico, o que a Porsche decidiu fazer Não distorça as proporções Um dos modelos mais vendidos de sua história. O SUV cresce um pouco em tamanho e aumenta Comprimento 4.784 mm (+58 mm), largura 1.938 mm (+11 mm), altura 1.622 mm (+1 mm), com distância entre eixos de 2.893 mm (+86 mm). Grupos ópticos Antes Ele é dividido em duas partes: a parte superior conta com luzes diurnas de quatro pontos, assinatura luminosa da marca alemã, enquanto na parte inferior está a unidade principal com faróis LED Matrix (opcional). Na parte BundaO teto desce, alinhando-o com a janela traseira plana. Na porta traseira, a inscrição Porsche está localizada no centro de uma faixa luminosa tridimensional esculpida.

Aerodinâmica para condução autônoma – No novo Porsche Macan A função elétrica e estilística também é desempenhada porAerodinâmica, que é um aspecto essencial para alcançar a máxima independência. O sistema Porsche Active Aerodynamics contém Elementos ativos e passivos Permite ter um coeficiente de 0,25, tornando-o num dos SUV mais aerodinâmicos do mercado. O spoiler traseiro adaptativo, as abas de ventilação ativa nas entradas de ar dianteiras e as abas elásticas na parte inferior da carroceria totalmente fechada fazem parte do PAA.

> Na foto acima e na abaixo o Macan 4.

Tecnológico e versátil – A parte interna do Porsche Macan 2024 Reflete a filosofia dos modelos mais recentes da marca, com um cockpit dominado por modernas interfaces digitais rodeadas de ajustadores analógicos. A barra de luz LED desempenha a função de iluminação ambiente, mas também desempenha outras funções, incluindo dar-lhe as boas-vindas a bordo, indicar o estado de carregamento em curso ou utilizar sistemas de assistência à condução. Assim como acontece com o Taycan e o Cayenne, o Macan também avança Até 3 telas: O painel de instrumentos de 12,6 polegadas e a tela central de 10,9 polegadas são reservados ao motorista, enquanto a tela opcional de 10,9 polegadas na frente do passageiro permite que este reproduza conteúdo de streaming (invisível para o motorista) enquanto o carro está em movimento . Pela primeira vez um Head-up display com realidade aumentada. Comparado com o Macan anterior, a nova geração LE Sessões Quem é o motorista e o passageiro? mínimo A sua altura é de até 28 mm, enquanto o banco traseiro foi rebaixado até 15 mm para criar espaço para as pernas. Também aumenta a capacidade de carga de Caixa, que vai dos 488 litros do modelo atual aos 540 litros do novo Macan Electric (que chega a 1.348 com os bancos traseiros rebatidos). A isto é adicionado um segundo Compartimento de carga sob a capa Antes Com capacidade para 84 litros.

Eixo de direção traseiro – Porsche garante que Dinâmica de condução A resposta da direção não é ofuscada, pelo contrário, graças ao centro de gravidade mais baixo, quer dar as sensações de um verdadeiro desportivo. Em ambas as versões do novo lançamento Porsche MacanO sistema de tração integral é gerenciado pelo sistema Porsche Traction Management, que é capaz de responder em 10 milissegundos em caso de escorregamento. No Macan Turbo, o sistema Porsche Torque Vectoring Plus, um Diferencial autotravante É controlado eletronicamente no eixo traseiro, melhorando a tração, estabilidade e dinâmica lateral. De série no Turbo e opcional no 4, o PASM (Porsche Active Suspension Management) permite-lhe Ajuste de suspensão Com uma lacuna maior entre as configurações mais confortáveis ​​e de melhor desempenho. Estreia do novo MacanDireção do eixo traseiroque atinge uma rotação máxima de 5 graus e permite atingir um diâmetro de viragem de 11,1 metros.

Disponibilidade e preços – A segunda geração de Porsche Macan Já podem ser encomendados a partir de hoje e as primeiras entregas estão previstas para o segundo semestre de 2024. Os preços começam a partir de 88.187 euros para Não eram 4 E de 121.242 euros para Macan Turbo.