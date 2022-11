De Novara à Albânia, a nova vida de um artesão aposentado

A partir de novara, Itália, A.; Doris, Albânia, o mar está envolvido, e para Karmin, um artesão aposentado, isso também significa a possibilidade de condições de vida mais favoráveis. Oito anos atrás, um homem com sua esposa decidiu deixar o interior do Piemonte e Mudança para a cidade costeira do outro lado do Mar Adriático. Praias diferentes do ponto de vista ecológico, social e cultural, mas também em termos de tributação, é mais favorável do que a Itália. “Descobri que a Albânia tem um enorme potencial para aposentados”, explica Carmine ao entrevistá-la para um episódio Notícias da manhã cinco“A pensão total vem da Itália, e aqui o Estado não tributa as pensões.”

Depois de quarenta anos trabalhando como artesão na Itália, a vida do aposentado Carmine na Albânia assumiu um caráter totalmente diferente. “Aqui não temos problemas burocráticos, nem entregamos nota fiscal”, diz o homem da varanda de seu apartamento com vista para o mar. “Os albaneses são pessoas maravilhosas, adoram os italianos”, acrescenta. Não só a Albânia: de acordo com A O último relatório da fundação dos imigrantes A Tunísia e Portugal também são destinos populares para aposentados italianos com pastas na mão, e os fluxos dobraram desde 2006.

Pensões, Plano Giorgetti. Em relação às pensões dos cidadãos, o governo ordenou há poucos dias um reajuste de +7,3% a partir de 1º de janeiro de 2023. O decreto foi assinado pelo ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti. Conforme exigido pela legislação vigente, calculado com base na variação percentual ocorrida nos índices de preços ao consumidor divulgados pelo Istat em 3 de novembro de 2022. O plano em estudo pelo proprietário do MEF prevê incentivo de 10% para quem se aposentar voltando do trabalho . Paralelamente, está sendo estudado no Tesouro um sistema que abre janelas para deixar o trabalho antes dos 67 anos.