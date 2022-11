Cancelamento 2022, último prazo do ano: quando e como pagar

Scrapping 2022: Falta menos de um mês para o último prazo do ano. Até o dia 5 de dezembro, os interessados ​​deverão concluir o pagamento das parcelas de sucateamento vencidas em 2022. Vejamos no artigo a seguir os canais de pagamento disponíveis.

para mim Sucata parcelas com vencimento em 2022 Será possível pagar os valores devidos em uma solução dentro da próxima solução 5 de dezembro. O prazo normal foi fixado pelo legislador em 30 de novembro, mas tendo em conta i 5 dias de graça Os contribuintes terão mais alguns dias para regularizar a sua situação.

De fato, a Receita Federal-Arrecadação observou, em um comunicado de imprensa em seu site, que:

A lei que transforma o Decreto Sostegni-ter (Lei 25/2022) estabelece que, para as parcelas vencidas em 2022 (28 de fevereiro, 31 de maio, 31 de julho e 30 de novembro de 2022), o reembolso é considerado pontual se for concluído integralmente até 30 de novembro de 2022. E com base no artigo 3º, parágrafo 14 bis, do Decreto Legislativo 119/2018, o prazo é 30 de novembro de 2022. 5 dias de bençãoentão o pagamento deve ser feito por 5 de dezembro de 2022.