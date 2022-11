A Digi Communications relatou um aumento significativo no número de usuários e um aumento na receita no terceiro trimestre de 2022

Na Itália, crescimento de 15% em relação a 2021

dados principais

• A receita do terceiro trimestre aumentou 19% para € 385 milhões, graças ao forte crescimento de clientes em todos os mercados atendidos.

• O número de usuários móveis do Grupo aumentou 15% ano-a-ano, atingindo 20,1 milhões de usuários.

• Em Itália, o volume de negócios aumentou 15% e o número de utilizadores ativos atingiu os 359.000;

• O número de usuários de telefones celulares na Romênia atingiu 4,7 milhões, um aumento de 17%.

• O EBITDA ajustado (incluindo IFRS 16) aumentou 6,4% para € 127 milhões, enquanto o EBITDA total do terceiro trimestre foi de € 107 milhões.

• Na Espanha, o impulso positivo continua, com receitas subindo para € 128 milhões.

Milão, 15 de novembro de 2022 – A Digi Communications NV superou seu desempenho financeiro e operacional em relação ao terceiro trimestre de 2021, com crescimento anual de 19% nas vendas consolidadas do grupo, totalizando € 385 milhões. O EBITDA ajustado (incluindo IFRS 16) aumentou 6,4% ano a ano para € 127 milhões. O EBITDA cresceu 10% para € 107 milhões.

Os bons resultados econômicos foram impulsionados pelo contínuo crescimento da base de usuários, que atingiu 20,1 milhões de unidades ativas, um aumento de 2,7 milhões de unidades ao final do terceiro trimestre.

Na Romênia, a DIGI continuou a fornecer serviços avançados para seus clientes de varejo e corporativos e alcançou 15,1 milhões de usuários, tanto em serviços móveis quanto fixos, um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior. A Digi confirmou sua liderança no segmento de portabilidade, com o número de usuários móveis crescendo 17% ano a ano, totalizando 4,7 milhões de usuários. A base de utilizadores dos serviços fixos cresceu no terceiro trimestre, fruto de uma maior expansão dos clientes de televisão por subscrição, em 0,3 milhões de utilizadores, e do forte crescimento da banda larga, que aumentou 11%. totalizando 4,1 milhões.

Crescimento forte e contínuo também na ItáliaOnde o grupo A Faturamento de 7,1 milhões de euros no terceiro trimestrecom 15% de crescimento Em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente graças para o grande aumento em número usuários móveis quem está a fim 359.000 unidades.

As operações espanholas registraram outro forte desempenho trimestral, aumentando a receita em 35% para € 128 milhões. Os resultados positivos foram impulsionados por um aumento de 29% em usuários móveis e um crescimento de 90% em serviços de banda larga. Isso elevou o número de usuários de telefonia móvel para 3,6 milhões, enquanto o setor de banda larga atingiu 746 mil unidades.

Sergey Bulgak, CEO, Digi CommunicationsEle comentou: “Estamos satisfeitos por terminar este trimestre com a entrega acelerada de novos serviços e fortes resultados em nossos mercados mais importantes, Romênia e Espanha. Embora os desenvolvimentos recentes na economia tenham nos impactado, junto com toda a comunidade, nossos resultados refletem o forte posição que construímos ao longo dos anos, investindo continuamente na mais recente infraestrutura e tecnologia. Continuamos nos esforçando para expandir e melhorar nossas ofertas de serviços em nossos mercados existentes, mas também além.”

Das mesmas declarações de conteúdo Dragos Chivu, gerente geral da Digi Itáliaque confirma como “às vésperas do décimo segundo ano de nossa presença na Itália, estamos orgulhosos de poder mais uma vez apresentar números de crescimento impressionantes, consistentes desde que nosso grupo desembarcou na Itália. Graças à oferta de novos serviços mas também a profunda preocupação e total apoio dos nossos clientes, conseguimos confirmar a tendência positiva mesmo num contexto económico difícil.”

O relatório financeiro completo está disponível por aqui.

Sobre a Digi Communications NV

A Digi é um dos principais operadores europeus de comunicações eletrónicas convergentes, com operações na Roménia, Espanha, Itália e Portugal, com mais de 18,7 milhões de serviços (RGU Q1 2022). A DIGI (também conhecida como RCS & RDS SA) é líder nos segmentos de Internet Fixa, TV por Assinatura e Telefone Fixo, por participação de mercado, na Romênia, com cobertura de rede de fibra ótica de quase 90% dos domicílios e móvel (4G) mais de 99,5% da população. A DIGI está a lançar redes e serviços 5G, com serviços operacionais desde 2019 (Roménia, e brevemente também em Portugal). Em Espanha, a DIGI é o quinto player de mercado em número de clientes/serviços, com mais de 3,9 milhões de RGUs no primeiro trimestre de 2022.

A empresa possui as mais recentes redes móveis e de fibra óptica de alta qualidade e possui mais de 25 anos de experiência em projeto, construção e operação de redes diretas. Os serviços da DIGI combinam qualidade e acessibilidade para todos os grupos de consumidores. O DIGI Group também oferece a seus assinantes romenos uma gama completa de conteúdo.

A receita total do Grupo em 2021 foi de € 1,5 bilhão e atualmente conta com mais de 19.000 funcionários.

Contatos:

Digi Itália

[email protected]

Omnicom PR Group Itália Assessoria de Imprensa da Digi Itália

Eros branco

[email protected]

Charles Patassi

[email protected]